La comparsa de Los Carapapas actuará en la primera semifinal del concurso linense

El concurso de agrupaciones del carnaval de La Línea ya tiene confirmado el orden de actuación de las mismas. Habrá tres semifinales, del 28 de febrero al 2 de marzo, mientras que la final será el viernes día 3. Todas las sesiones serán en el Palacio de Congresos y en cada una de ellas actuará una agrupación invitada.

En la primera seminifinal será la comparsa La Azotea, de Los Carapapas; en la segunda actuará la chirigota del Sheriff, Los Confundíos; y en la última sesión de semifinales será el turno de Ley de vida, comparsa de Antonio Martín. En la final actuará la chirigota de Chiclana Pa religión la mía.

En la primera semifinal, por orden, saldrán al escenario la chirigota Duros de Pelar (San Roque), la comparsa Los chivatos (Algeciras), la chirigota Los cachafantasmas (Algeciras) y la comparsa La afición (Algeciras). Tras el descanso será el turno de la chirigota Los morrallas (La Línea), la comparsa La Volaera (Tarifa) y la chirigota Este año tengo mono de Carnaval (La Línea).

La segunda semifinal la abrirá la comparsa Los pamplinas (La Línea), seguirá la chirigota Los que recortan y no se cortan (Los Barrios), la comparsa Los incondicionales (Algeciras) -descanso-, la chirigota Si me toca me vuelve loca (Algeciras), la comparsa La codiciada (Algeciras) y la chirigota ¡Qué vienen los niños! (La Línea).

La chirigota De fiesta en fiesta (Los Barrios) abrirá la última semifinal. Le seguirán la comparsa Los sinvergüenzas (La Línea), la chirigota Qué jartera de Carnaval (Algeciras) -descanso-, la comparsa La fortaleza (La Línea), la chirigota En el norte los del norte (La Línea) y la comparsa Los libertarios (Algeciras).

Las semifinales comenzarán a las 21:00, mientras que la final lo hará a las 22:00.