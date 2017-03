La comparsa de Antonio Martín anima el concurso de carnaval

La actuación de la comparsa de Antonio Martín, Ley de vida, en la última semifinal del concurso de agrupaciones carnavalescas de La Línea animó la noche en el Palacio de Congresos, que registró una gran entrada en la sesión en la que, además, se dieron a conocer las agrupaciones que esta noche a partir de las 22:00 actuarán en la gran final.

La noche arrancó con un emotivo minuto de silencio por el fallecimiento del joven algecireño Alberto Escalona, que no pudo superar las lesiones que le provocó la caída al foso del teatro Florida durante la segunda semifinal del concurso de Algeciras. El joven es hermano de una integrante de la chirigota Si me toca me vuelve loca, que el miércoles por la noche se retiró del concurso por el empeoramiento del estado de salud del joven. También fue un momento emotivo cuando se leyó el comunicado en el que la agrupación comunicaba su retirada del certamen.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, y la delegada municipal de Festejos, Susana González, expresaron sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido. González agradeció a las agrupaciones "que hayan decidido dar lo mejor de sí mismas en su participación en el concurso linense a pesar de la triste noticia del fallecimiento de Alberto Escalona". De hecho muchas agrupaciones le han dedicado letras en este Carnaval de la Concha Fina.

El sorteo del orden de actuación de la final de esta noche será hoy a las 13:00 en las oficinas de la concejalía de Festejos, situadas en el complejo educativo Ballesteros.

Una vez que finalice el concurso el carnaval, desde mañana empezará a vivirse en la calle. Por este motivo el tráfico rodado sufrirá modificaciones durante este fin de semana. Desde las 17:00 de este sábado no se podrá circular en coche por la zona centro. Las calles afectadas son López de Ayala, Duque de Tetuán, Salvador Dalí y Méndez Núñez, las que confluyen en las cercanías de los bares de copas y en la plaza de la Iglesia.

A estos cortes se le suma los necesarios para la cabalgata del domingo, que arranca a las 12:00 desde la confluencia de las calles Clavel y Muñoz Molleda, lo que supone que ambas estén cortadas desde las 9:00, al igual que su itinerario: Clavel, plaza de la Constitución, Carboneros y Rafael de León.

Ya por la tarde volverá a ser cortada la zona cercana a la plaza de la Iglesia, donde a las 18:00 se quemará la Concha Fina, último acto de estas fiestas.

La Policía Local solicita encarecidamente a los conductores que prescindan del uso del coche particular durante la tarde del sábado, la noche y el domingo.

La celebración callejera, especialmente el sábado noche y el domingo durante la cabalgata, estará vigilada por la Policía Local.