La comarca, convocada hoy en La Línea para rechazar el narcotráfico

Los vecinos de La Línea y del conjunto del Campo de Gibraltar están llamados hoy a concentrarse para mostrar su rechazo a la acción de las mafias del narcotráfico asentadas en la zona. Será en la Plaza de la Iglesia de la ciudad, a las 19:00, bajo el lema "Por La Línea. Por tu seguridad. Por tu futuro". La convocatoria parte de la Plataforma social del Campo de Gibraltar y la Plataforma por tu seguridad, por la de todos, lo que agrupa a prácticamente todo el tejido asociativo de la zona con representantes del movimiento de lucha contra las drogas, las fuerzas de seguridad, los sindicatos, grupos vecinales y partidos políticos.

Representantes de estas entidades han mostrado en los últimos días su intención de acudir a la concentración. El alcalde de La Línea, Juan Franco, ratificó ayer que el gobierno que encabeza estará presente en demanda de mayores medios humanos y materiales para atajar la escalada de inseguridad ciudadana, como asunto más inmediato. Franco apuntó que además es necesario instaurar un plan integral que afronte la raíz del problema en la ciudad y solucione sus carencias sociales y de empleo.

Franco dijo esperar un respaldo masivo. "Es un grito desesperado de ayuda y pido a linenses y campogibraltareños que asistan a esta jornada reivindicativa", pidió el alcalde. El regidor linense mantuvo ayer una reunión con el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena, y con el ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo, precursor del movimiento asociativo contra la droga en la comarca. Chamizo reclamó apoyo a la protesta. "Nos jugamos mucho. Nos jugamos nuestro futuro y como no haya un grito unánime de la población, podemos llegar a un escenario que no sería deseable ni para nosotros, ni para las generaciones venideras", enfatizó.

Mena, por su parte, destacó que la acción de unos pocos está dañando gravemente la imagen de la ciudad y la zona, lo que repercute en un grave deterioro social ante el exterior. "Qué profesor, policía o sanitario va a querer venir al Campo de Gibraltar", dijo Mena.

Izquierda Unida, PSOE, los sindicatos (UGT, CCOO y CGT), así como representantes sindicales de las fuerzas de seguridad ya han confirmado su presencia en la tarde de hoy en la céntrica plaza linense.