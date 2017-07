El centro de menores La Concepción se encuentra al triple de su capacidad. Así lo denunció ayer la Federación de Servicios Públicos de UGT, que confirmó que las instalaciones, cuya capacidad es de 24 internos, acogen a 77 menores inmigrantes. Las recientes oleadas de migrantes llevados a las costas de la comarca, sobre todo a Tarifa, han provocado la saturación del centro, cuyos trabajadores ya venían alertando desde hace tiempo de la necesidad de contar con mayores medios humanos y materiales.

Ante este hecho el sindicato reitera su denuncia por la "gravísima situación" que padecen los trabajadores del centro. También lamenta que a pesar de "tantas denuncias, concentraciones, manifestaciones, reuniones con la delegación territorial de Políticas Sociales, después de una visita del ministro del Interior, que habló de nuevas plazas asistenciales para menores", el centro vuelve a estar saturado y a triplicar su capacidad. En abril UGT ya alertó de que el centro estaba al doble de su capacidad. "A día de hoy se encuentran internos 77 menores inmigrantes para una capacidad de 24 plazas", señala el sindicato.

El inmueble ya se encontraba al doble de su capacidad el pasado mes de abril

Además de la saturación del centro, los representantes de los trabajadores alertan de que la situación es "límite" tanto para los empleados del centro como para los propios migrantes. "A los menores se les ingresa sin que pasen a tiempo las revisiones médicas oportunas, con el consiguiente peligro para los trabajadores. El centro no reúne los requisitos para tal volumen de menores, que duermen en el suelo en esterillas y comen a turnos porque el salón no tiene capacidad. A todo esto se le suma la falta de duchas y aseos para este volumen de personas. Entendemos que la Fiscalía no vela, por tanto, por que se cumplan las leyes que protegen al menor", destaca el sindicato.

"Todo esto se agrava al tener que desplazar a los menores fuera de la provincia, provocando que los trabajadores echen muchas horas de más y que haya falta de personal en el centro porque también tienen que estar presentes en estos desplazamientos. En este sentido tenemos que hablar especialmente del conductor, que no tiene una jornada laboral estable, lo que le impide la conciliación de su vida familiar con la laboral", lamenta UGT, que solicita "una solución definitiva, no un parche".

El sindicato advierte de que si no se toman las medidas oportunas elevará sus denuncias a instancias más altas para intentar que se ponga fin a la saturación del centro " porque todo esto va a repercutir en el rendimiento y en la salud de los trabajadores". "No entendemos a qué está esperando la administración, ¿a que se produzca un accidente grave, tanto a nivel sanitario como físico? Si ello se produce pediremos responsabilidades penales", indica UGT.

Que el centro de menores pudiera llegar a este estado ya lo alertó el propio sindicato el pasado mes de abril, cuando se encontraba al doble de su capacidad. Y en 2016 los trabajadores realizaron varias concentraciones a las puertas del centro para pedir soluciones que tras varias reuniones con el delegado provincial de Igualdad, Manuel Herrera, y técnicos de la delegación no llegaron para ninguno de los problemas que se plantearon.

Entre estas demandas se encontraba la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante la conducta subversiva de algunos de los residentes.