El centro de encuentro para personas con adicciones trató a 380 usuarios en 2016

Sobre el perfil del usuario, la mayoría (296, un 77,9%) son hombres y de nacionalidad española (82,25%). Ocho de cada diez residen en La Línea y el resto se distribuyen entre el resto de la comarca. Un 8% de los usuarios declara no tener domicilio.

Una relación que se basa en la confianza

La filosofía que marca la intervención en este recurso se apoya en cuatro grandes ejes: el libre acceso, la baja exigencia, la globalidad y la flexibilidad. Llevados a la práctica, estos principios básicos se traducen en que la persona que normalmente no accede a otros recursos de tratamiento de drogodependencias puede acercarse a un espacio en el que, a diferencia de otros, las únicas exigencias para poder permanecer en él son la regla general del respeto, no "trapichear" y no consumir en el centro. Esto permite que se vaya generando una relación de confianza para profundizar en la atención social.