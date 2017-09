Los actos por el centenario del mercado arrancan mañana con una exposición

Los actos conmemorativos del centenario de la titularidad municipal del Mercado de la Concepción arrancan mañana, a partir de las 12:00 en el edificio del Istmo, con la inauguración de una exposición sobre su historia. La muestra constará de documentación, fotografías y planos que se conservan en el archivo histórico municipal Francisco Tornay y permanecerá expuesta hasta el 13 de octubre.

Más adelante, del 21 de septiembre al 21 de octubre, se mostrarán las fotografías seleccionadas para el concurso convocado por la concejalía de Mercado que otorgará tres premios. Además, la segunda edición de las Jornadas de Historia de La Línea de la Concepción contará con una ponencia titulada La plaza de Nuestra señora del Carmen, desde 1882, mercado de abastos de La Línea de la Concepción, Villa fundada por comerciantes, que pronunciará José Martínez Téllez, presidente de Protección Histórica Linense, el sábado 23 a las 17:00 en el Palacio de Congresos.

Ya el 30 de septiembre, fecha en la que se conmemora el centenario, el alcalde, Juan Franco, descubrirá una placa en el edificio en un acto que tendrá lugar a las 12:00.

Sobre las inversiones con los fondos Edusi para renovar el mercado con un importe de 3 millones de euros, Franco indicó que se contará con los comerciantes antes de decidir nada. "Existe la intención de realizar una actuación en el mercado y en la zona aledaña, pero aún no hay un proyecto de detalle. No podemos definir si habrá o no aparcamientos o qué reformas concretas se harán. Todo se definirá después de escuchar a los comerciantes una vez que desde Madrid nos indiquen cómo se instrumentará esta financiación".

El alcalde explicó que no se sacarán a licitación mas puestos hasta que no se cuente con un proyecto definido porque se podría perjudicar a los adjudicatarios tras la inversión que realizaran. Aunque el proyecto final aún no se conoce, el regidor cree que el futuro del mercado debe pasar por cubrir las nuevas necesidades de la población en cuanto a horario de apertura, sistemas de compra u otras fórmulas que han funcionado en otras poblaciones, como contar con una zona gourmet y que la intención es que el mercado "se convierta en un hito en el centro de la ciudad que nos permita regenerar toda la zona".