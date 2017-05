"El camino es un momento para encontrarse a uno mismo"

Juan Carlos Gil Zambrana oficiará mañana a las 12:00 en el teatro del colegio Salesiano el XXXVIII Pregón de la Hermandad del Rocío de La Línea, que desde el pasado jueves celebra su triduo en la iglesia de la Inmaculada, donde el simpecado marinero ocupa durante estos días un lugar preferencial.

-¿Cómo afrontó el nombramiento como pregonero?

-Fue el año pasado cuanto nos nombraron a mi y a Daniel Soler como pregoneros, pero su madre cayó enferma dos semanas antes del pregón y al final no se hizo. Este año en principio íbamos a hacerlo los dos, pero Daniel no se encuentra con ánimos y seré yo el que lo haga. Creo que soy un poco joven para tener el privilegio de ser el pregonero pero me hace mucha ilusión poder hacerlo. Es una responsabilidad, como ganar una Champions o ganar un primer premio en el Falla.

-¿Por dónde irá el pregón?

-Voy a hablar de mis vivencias con la hermandad de La Línea. No puedo hablar de como se vive en otras hermandades. Iré contando mi punto de vista de la romería con el corazón. Creo que la Virgen me echará un capotillo porque no me considero un pregonero al uso.

-¿Desde cuándo se considera rociero?

-En La Línea no hay tradición de muchos años con el Rocío y en mi casa tampoco se vivía. De chico mi padre escuchaba muchas sevillanas de Los Marismeños y de Los Romeros de la Puebla en el coche. Yo quería vivir lo que oía en esas sevillanas y a raíz de ahí terminé vinculándome con el Rocío. Con 13 años ya empecé a ir a la aldea. La primera vez delante de la Virgen fue un 12 de octubre y fue muy emotiva. Después también tengo un grupito hemos ido vinculándonos cada vez más a la hermandad.

-¿Cuál es el momento que más le gusta de la romería?

-Cuando la Virgen ya está en la calle y pasa junto al simpecado de La Línea. Es el momento más emotivo porque la Virgen viene a visitarnos a nuestra casa. Aunque yo soy rociero de camino, que tiene más momentos más íntimos y para pensar más. Me refiero a camino de andar, no de fiesta. Te da tiempo a pensar en muchas cosas y a encontrarse a uno mismo espiritualmente. Aunque soy cristiano y creyente muchas veces no tiene que ver con la religión y hay amigos que no son creyentes y vienen andando conmigo. Es un momento de espiritualidad, de sentirse bien, pensar y recapacitar. Una cosa parecida al Camino de Santiago. Mi camino es andar y estar con la gente junto al simpecado. Para beber vino hay muchos bares en La Línea.