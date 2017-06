El boxeo: figuras destacadas

La práctica del boxeo en La Línea se remonta al siglo XIX, aunque sólo existen datos puntuales a partir del siglo XX. Nuestra ciudad puede sentirse orgullosa de haber sido cuna de grandes boxeadores. Púgiles que han logrado dejar una magnífica impresión entre los aficionados que han tenido la dicha de presenciar sus combates, ya hayan sido celebrados en cuadriláteros linenses como en los ubicados por toda la geografía española. Prueba de ello y como reconocimiento a esa gran labor que desarrollaron en distintas épocas, sirva este trabajo como homenaje a todos estos grandes deportistas, con la esperanza de que los jóvenes linenses sigan sus pasos para bien y gloria del boxeo local.

Al objeto de seguir un orden cronológico, comenzaremos por mencionar -quizás a los padres del Boxeo Linense-, y aquí nos encontramos con el gran boxeador Manolón (El Maestro), del que cuentan fue aspirante oficial al título de España de los pesos medios, pero nuestra guerra civil impidió que tuviese esa oportunidad para poder conquistarlo. A sus órdenes estaban Dick Yier (campeón de Irlanda afincado en Gibraltar), Maresco (Campeón de Marruecos), Olmedo senior, Calvente, Guirado y Sanchili. Todos ellos magníficos boxeadores, que con el paso del tiempo siguieron en este mundillo del ring ejerciendo las labores de árbitros y preparadores de boxeo.

En la Bodega Andalucía, ubicada en la confluencia de las calles Andalucía y Pedreras, se organizaban una serie de combates entre boxeadores linenses, donde comenzaron a destacar Vélez y Calero.

También recordamos que por aquella época y en el ya desaparecido Cine Trino-Cruz pudimos contemplar magníficas Veladas de Boxeo y el combate que más nos impactó de los allí efectuados fue el protagonizado por el gaditano Soriano II contra Dick Yier, donde el boxeador de Cádiz venció por K.O. Seguimos la ruta y nos encontramos ahora en las Bodegas y Destilerías Gavira (sito en calle Granada) donde Antonio Olmedo hizo una exhibición de boxeo con su hermano Pepe, a la temprana edad de 10 años. En dichos Almacenes Gavira se celebraron muchas Veladas de Boxeo. En aquellos tiempos, el Sr. Calvente era el Preparador encargado de transmitir sus enseñanzas a los futuros boxeadores locales. Más adelante se traslada el gimnasio del Sr. Calvente al Bar la Serradora, (lugar que más tarde fue ocupado por Repuestos Linenses).

Va tomando auge el Boxeo en nuestra ciudad y en un Bar de la calle Gibraltar se preparan nuevos púgiles a las órdenes del Sr. Maresco. Igualmente el Sr. Guirado entrena a varios aficionados y entre todas estas "Escuelas" surge una gran cantidad de boxeadores, los cuales mencionamos a continuación: Calero, Martos, Ramón, Santos, Rerre, Kin Nono, Piquito, Malia, Ver, Lobato, Lara I, Garrigós, Carlos, Jover, El Negro, Páez, Pacheco, Sanchili, Ciclón de la Atunara, Núñez, Gutiérrez, Pedreros, Acosta, Kim Bravo, Espineta y seguro que algunos más que en estos momentos no se me vienen a la memoria.

Todos estos boxeadores formaron carteles y combatieron en distintas ocasiones en el Cine Trimpe, también en un garaje situado frente al Colegio Santiago, además del Teatro Parque, Cine Amaya, Cómico Jardín y Plaza de Toros.

A nuestro modo de entender, quizás en esa época las Veladas de Boxeo más relevante se llevaron a cabo en la Plaza de Toros, siendo estas organizadas por Sebastián (el dueño de la cafetería Tropicana), donde también pudimos admirar a púgiles de la talla de Diego Infantes, Francisco Ortega, Olivares, Amaya, Julián, Flores, Serra, Rodríguez Méndez, Sánchez Merallo, Vicente Quiles, Murgui, Sarrión, Gracia, Bisbal, Murcia, Lezaun, etc., etc., (la mayoría de los mencionados Campeones de España profesionales), y sería imperdonable no mencionar al magnifico peso pesado Ochello, púgil éste de la vecina ciudad de Gibraltar, cuna también de magníficos boxeadores, tales como Baldaquino, Ocaña, Proeta, Porta, Caballero y Ernesto Victory, actual preparador del equipo de Gibraltar.

De Calero poco podemos decir que no sepan los viejos aficionados. Su potente pegada con la zurda hacía hincar la rodilla de sus rivales y sus legendarios enfrentamientos con el onubense Rodríguez Méndez, Campeón de España, marcaron toda una época dentro del boxeo linense. Salvador Ruiz también era un boxeador zurdo, que cuando conectaba su izquierda rompía al contrincante de turno. Y de Olmedo Jr., los cronistas de la época contaban que desarrollaba un boxeo de alta escuela. Poseía un magnífico juego de piernas y de una muy depurada técnica, la cual le permitía afrontar con éxito la mayoría de sus combates. Muchos aficionados recordarán el elevado número de victorias, tales como las conseguidas ante Salva Gim (campeón de Castilla y miembro del equipo del Real Madrid), Tino (campeón de Sevilla), sus tres combates ante el magnífico noqueador Mata de Cádiz, los cuales se saldaron con una victoria para cada uno y un match nulo en la capital gaditana. Sus triunfos en La Línea, Los Barrios, Algeciras, Cádiz y Almería, -lugares donde combatió en distintas ocasiones- fueron numerosos y donde era requerido por las empresas boxísticas de las respectivas zonas. Más adelante, marchó a Barcelona, como relatamos en páginas siguientes.

Esta etapa fue maravillosa para los aficionados al Noble Arte de la Defensa Personal o Boxeo, pero todo principio tiene su fin. Y el deporte de las Doce Cuerdas (hoy dieciséis) no iba a ser menos. Pasó un pequeño tiempo en que las Veladas brillaron por su ausencia, hasta que de la noche a la mañana, surge otro gran aficionado: el Sr. Chacón (Presidente de la Peña Taurina Manolo Sánchez), quien aportando todos los medios disponibles a su alcance logra hacer que el Boxeo luzca de nuevo con luz propia en nuestra ciudad. Organiza varias Veladas en el desaparecido Cine Nuevo (calle Alemania) y en dicho local tiene ocasión de lucirse el nuevo equipo linense, que estaba compuesto por Olmedo, Prieto, Salvador Ruiz, Herrera, Kid Ros, Moyita, Emilio, Jeromito, Ratón de la Atunara, El Ciclón, Gutiérrez, Núñez, Alí Magán y otros.

Esta formación venció en nuestra ciudad a los equipos de Boxeo del Real Madrid y Betis, así

como también al de Cádiz. Además fue requerido en distintas ocasiones por los Organizadores de Málaga, Almería, Cádiz y Algeciras, dejando constancia en cada actuación de la deportividad y buen hacer de sus integrantes.

Nuevamente sufre un parón la organización de Veladas en nuestra ciudad y los púgiles Antonio Olmedo y Salvador Ruiz se desplazan a Barcelona para continuar ejerciendo este duro deporte. Olmedo ficha en el Club Siglo XX a las órdenes del profesor-manager de Boxeo D. Pedro Caballero Blanco, teniendo como compañeros de equipo a los campeones de Europa: Fred Galiana y Ben Alí, así como a los campeones de España: Sánchez Merayo, Navarro Paredes, Echevarría, Alayeto, Madrazo y un largo etcétera de primeras figuras. Aquí consiguió proclamarse en dos ocasiones Subcampeón de Cataluña. Salvador Ruiz ficha en otro Club de la capital catalana, donde se proclamó Campeón de Cataluña en la categoría de Boxeo Amateur, al igual que Olmedo, ya que ninguno de los dos optó por pasar al campo profesional.

Se presentan nuevos arios de sequía boxística en la comarca hasta que aparecen los hermanos De la Rosa, quienes deciden promover nuevamente el Boxeo local. En esta ocasión el equipo linense está formado por: Lara II (que también boxeó como profesional), César, Oliva, Acevedo, Villory, Rocha, Aranda, Esquivel, Cañestro I y otros. Los hermanos De la Rosa organizaron numerosas Veladas de Boxeo en el Cine Levante, también Lucha Libre en el Teatro Parque y como "Velada Estrella" logran presentar en la Plaza de Toros al gran boxeador hispano-argentino Alfredo Evangelista (campeón de Europa de los Pesos Pesados que llegó a disputar el entorchado mundial al mismísimo Cassius Clay, perdiendo este combate por un apretado margen de puntos).

Concluida esta magnífica Velada los focos se van apagando lentamente, sumergiéndose éstos en un profundo letargo que dura aproximadamente unos ochos arios, tiempo que tardan en volver a brillar de nuevo y gracias esta vez al resurgir del Club Boxístico Linense, quien, contando con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes, ofrece al público la oportunidad de volver a presenciar nuevas Veladas de Boxeo. Para ello, su presidente, Antonio Olmedo, cuentan con un nuevo equipo formado por los boxeadores locales: Báez, Mena, "El Lento", Pifien), Rivas, Morales I, Morales II, Esquivel, Fernández, "El Colorao", Marruti y otros, quienes a las órdenes del Preparador Sr. Lobato y su Ayudante Sr. Lozano, compiten con bastante éxito frente a los equipos de Cádiz, Algeciras, Sevilla, Almería, Málaga...

En esta ocasión se compite en el Polideportivo Municipal y son varios los campeones de España amateurs que nos visitan: Marín y Campanario (de Utrera), Lobato (de Cádiz), Faustino Reyes (de Almería, medalla de Plata en los JJ. 00. de Barcelona) Leiva (de Málaga), Martínez (de Granada). Y por fin, y tras superar una larga serie de obstáculos, es contratado el equipo de Boxeo de Gibraltar, el cual es acogido cariñosamente por la entendida afición local.

El C.B.L. (Club Boxístico Linense) acude a los Campeonatos de España de Boxeo Juvenil celebrados en Almería con tres boxeadores y dos de ellos consiguieron la Medalla de Bronce: El Lento y Piñero. El tercer integrante, Mena, que debutaba en dichos Campeonatos, tuvo la mala fortuna de enfrentarse en primer lugar con un boxeador mucho más experimentado que él, y aunque hizo un magnífico combate, fue eliminado por puntos.

También, y en los Campeonatos de España de Boxeo Juvenil celebrado en Sevilla, el boxeador local Marruti logró la Medalla de Oro al vencer por inferioridad en el primer asalto a Barrilado (de Almería).

Casi al mismo tiempo que el C.B.L. salta a la palestra una nueva entidad deportiva: El Club Boxístico Don Príncipe, que dirigidos por los hermanos De la Rosa, apuestan fuerte por la resurrección total del Boxeo linease. Comienzan sus andaduras contratando a los equipos de boxeo del Atlético de Madrid, Gibraltar y Sevilla. Organizan sus Veladas formando auténticos espectáculos de música y color en los que no faltan las mayorettes y las chicas que anuncian sobre el ring el asalto venidero. Consiguen traer a nuestra ciudad los Campeonatos de España de Boxeo Amateur. Asimismo organizan el campeonato nacional de los pesos plumas (profesionales a la distancia de 10 asaltos de 3 minutos) entre Calvo (campeón) y Martínez Expósito (aspirante), siendo el combate de semifondo el librado por Medina Padilla (campeón de mundo IBF) contra el primera serie del Reino Unido Colins Manner, a la distancia de ocho asaltos de 3 minutos.

Este Club Boxístico Don Príncipe, logra que la Convención Mundial de Boxeo se celebre en La Línea de la Concepción, cuando ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, Méjico y tantas otras capitales mundiales pugnan por celebrarlas en sus dominios.

Actualmente, el Club Boxístico Don Príncipe organiza sus Veladas mensualmente en el Polideportivo Padre Diego, e incluye en su programación combates de Artes Marciales de varias disciplinas, para deleite de todos los aficionados al deporte de contacto.

Para terminar, pedimos disculpas por si hemos olvidado mencionar a algún que otro deportista o persona vinculada al Boxeo local, ya que esto es inevitable, por fallarnos la memoria en algunos casos o episodios.