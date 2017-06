Dos años para asegurar el futuro económico y comenzar a ver color

El mandato de La Línea 100x100, Partido Popular y la concejal no adscrita Ceferina Peño llega a su ecuador tras haber realizado una laboriosa gestión para aplazar la enorme deuda que arrastran las arcas municipales. Esto ha provocado que la coalición no haya conseguido algunos de sus puntos fundamentales. El equipo comandado por Juan Franco pidió a los linenses un plazo de 18 meses para que el trabajo interno se viera reflejado en la calle pero a día de hoy los frutos no son los esperados por algunos ciudadanos. Aunque sí se han llevado a cabo algunas mejoras, como el asfaltado de calles o la puesta en marcha de las obras de urbanización del hospital, que estuvieron años en el limbo a pesar de su complejidad.

Del descontento de parte de la ciudadanía son conscientes dentro del gobierno local. La labor durante estos primeros 24 meses de mandato se ha centrado en reestructurar la millonaria deuda municipal y gracias a los mecanismos ofrecidos por el Gobierno central a los que se ha acogido el Ayuntamiento la supervivencia financiera está asegurada hasta 2038, cuando se haya enjugado una deuda de 138 millones de euros. Hasta esa fecha, según indicó el alcalde, estará asegurado el pago de las nóminas, algo impensable hace solo unos meses.

La sensación es que a muchos ya se les han olvidado las penurias económicas por las que ha pasado el Consistorio y que han tenido mucho reflejo en la vida diaria de la ciudad. Los empleados municipales llegaron a tener 11 nóminas pendientes y llegaron a sufrir embargos. Tampoco tenían material adecuado para realizar sus tareas. Desde imprimir un simple documento, por falta de tinta o papel, hasta no poder acudir a una llamada al 092 por falta de vehículos en la Jefatura de la Policía Local. Cuando el actual equipo de gobierno tomó el mando se encontró con el presupuesto agotado, de ahí que hasta 2016 no se empezaran a ver los frutos.

La limpieza, el mantenimiento de parques y jardines y la mejora del asfaltado ha ido mejorando poco a poco. El equipo de gobierno contaba con los planes de empleo de la Junta de Andalucía para que la situación ya estuviera normalizada a finales de 2016, pero los planes se retrasaron hasta hace unos meses. Al obtener liquidez económica otra fórmula para poder prestar servicios ha sido la contratación de empresas para realizar determinados servicios, entre ellos tareas de poda y de mantenimiento de zonas verdes.

La próxima aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es fundamental para poder liberar dinero y destinarlo a gastos corrientes e inversiones. Tras casi un año de negociaciones está previsto que se debata en el pleno en próximas semanas con el fin de que entre en vigor. La retirada del complemento de los 408 euros ha provocado que haya unos 2 millones de euros que aumentarán el presupuesto de inversiones y bienes corrientes. Pero esa retirada de los 408 euros ha provocado un conflicto que ha tenido consecuencias, reconocidas por el propio alcalde, que en varias ocasiones ha denunciado que algunos trámites se han retrasado por parte de funcionarios molestos por esta medida. Sin embargo el regidor sostiene que con la aprobación de la RPT los sueldos se verán más equilibrados. La Policía Local también demanda, desde prácticamente el inicio del mandato, el abono de las noches, turnos y festivos. Al respecto Franco también ha dicho varias veces que la nueva RPT vendrá a paliar gran parte de estas demandas con la mejora del nivel de los agentes.

En la Jefatura se llegaron a vivir en los últimos tiempos del mandato del PSOE y los primeros del actual gobierno graves carencias, con todos los vehículos averiados y las transmisiones averiadas. En este tiempo se han invertido unos 300.000 euros en la Policía Local, que ya cuenta con un número de vehículos más adecuado y con mejor material.

En cuanto a inversiones también destacan los dos planes de asfaltado que hasta ahora ha ejecutado el Ayuntamiento, el primero con fondos propios y el segundo gracias a la ayuda de la Diputación. Ambos han permitido mejorar el firme de algunas vías que estaban impracticables. El equipo de gobierno también prepara nuevos planes de asfaltado, para los que espera contar de nuevo con la ayuda de la administración provincial.

En este mandado se han iniciado otras obras, como la de la calle Doctor Villar y su entorno, que viene a mejorar un enclave céntrico. También toma relevancia el próximo Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas, que con la ayuda de la Mancomunidad supondrá una inversión de siete millones en cinco años para mejorar el alcantarillado de la ciudad, uno de los puntos más críticos. En este sentido ya se realizó una obra de mejora en la zona de Poniente en la que se sucedían los escapes de aguas negras.

Pero la obra de mayor calado que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento, también con la ayuda de la Mancomunidad, ha sido la del nuevo hospital para conectar al edificio a la red de saneamiento y la urbanización del entorno. Estos trabajos han supuesto una importante inversión y cuando el actual equipo de gobierno llegó al Consistorio aún no estaba ni redactado el proyecto. Está previsto que en unas dos semanas estén terminados, pero aún restan varios trabajos en el interior del edificio a pesar de que la Junta dijo en 2016 que el nuevo hospital ya era una "realidad". Ahora los responsables municipales tienen por delante gestionar el nuevo uso para el actual hospital.

Un logro importante para el futuro de la ciudad es el inicio de las gestiones para que La Línea tenga un nuevo PGOU. En este mandato una consultora elaboró un estudio previo a la renovación del plan y ahora está en proceso de licitación de su redacción. Este instrumento posibilitará el desarrollo del municipio, que está maniatado por las limitaciones de un PGOU que ya tiene más de 30 años y se ha quedado obsoleto.

En este nuevo proyecto de ciudad tomará relevancia, también en el futuro, el puerto de megayates y cruceros. El inicio de las obras está previsto para este verano después de que durante en este mandato se haya agilizado unos trámites que llevaban años estancados.