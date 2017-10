El pleno aprueba por unanimidad la congelación del recibo del IBI para 2018

La corporación municipal aprobó por unanimidad la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles para 2018. Fue el asunto más destacado en una sesión en la que miembros del Sindicato de Policía Local de La Línea (SPLL) volvieron a protestar por la falta de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El concejal de Personal, Gabriel Cobos, se comprometió a que el asunto se llevará al pleno en cuanto sea posible. En el pleno ordinario de octubre también se aprobó la inscripción de la totalidad del Palacio de Congresos como parte del patrimonio municipal de suelo -la mitad era propiedad de Asur Hoteles pero fue embargada por la Diputación y cedida al municipio- y una moción presentada por el PP de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por los acontecimientos de Cataluña.

Con la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI para 2018 el gravamen se queda en un 0,9586 para compensar la subida de los valores catastrales de un 0,3 prevista en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Si finalmente la actualización catastral es distinta, el tipo se ajustará en la misma proporción para que el IBI no varíe con respecto a 2017. Este acuerdo estará expuesto al público durante 30 días para someterse a posibles alegaciones.

La corporación da luz verde a una moción del PP de apoyo a los cuerpos de seguridad

El portavoz socialista, Miguel Tornay, aunque votó a favor solicitó al equipo de gobierno que solicite al Gobierno central que flexibilice los planes de ajuste a los que está sometida la economía municipal para permitir una bajada de los impuestos. "En la ciudad se paga un IBI altísimo y otros municipios del entorno incluso lo están bajando", indicó.

Nacho Macías, portavoz del grupo popular, explicó que esta rebaja del tipo impositivo es "la única capacidad de maniobra" que tiene el Ayuntamiento "para no subir la presión fiscal".

Sobre la propuesta de Tornay, el alcalde, Juan Franco, dijo que en el Ayuntamiento "no sobra dinero". "Tenemos las ayudas del Estado en forma de acceder a los fondos de ordenación por la política de austeridad que estamos aplicando. Lo único que podemos hacer es congelar el recibo".

Sobre una posible actualización de los valores catastrales -la de La Línea se elaboró en 2000-, el alcalde se mostró en contra. "No hace falta una actualización y no nos planteamos una nueva ponencia de valores porque estamos convencidos de que subirían".

En cuanto a la inscripción de la segunda mitad indivisa del Palacio de Congresos, que antes era propiedad de Asur Hoteles, el portavoz de La Línea 100x100, Helenio Lucas Fernández, explicó que hasta ahora sólo estaba inscrita la mitad que era propiedad municipal, por lo que la valoración del inmueble no era la real. El teniente de alcalde indicó que según una valoración realizada por Tecnitasa el Palacio de Congresos está tasado en 5,4 millones de euros, sin contar el equipamiento y el mobiliario; 3,8 millones corresponden al valor de su construcción y 1,6, al del suelo.

El alcalde dijo que ahora se incluye como finca que forma parte del patrimonio municipal de suelo, y que la voluntad del equipo de gobierno es adscribirlo al dominio público "para dotarlo de más seguridad" en su uso. En este punto sólo el andalucista Ángel Villar votó en contra.

El pleno también dio luz verde a la propuesta para la modificación del Plan de Sectorización de la unidad urbanística 1.04 de, situada entre la verja con Gibraltar y la Ciudad Deportiva, mediante la que se cambia la línea de servidumbre. Es un trámite que llevaba más de dos años perdido en la burocracia.

El grupo popular presentó, por razones de urgencia, una moción para apoyar a las fuerzas de seguridad del estado como garante del estado de derecho por la situación que atraviesan en Cataluña. El objetivo primordial, según defendieron los que la apoyaron, es defender el papel de la Guardia Civil y la Policía Local, sin entrar en más debates. El andalucista Ángel Villar y la no adscrita Ceferina Peño se abstuvieron porque no tuvieron acceso a la moción hasta que Nacho Macías le dio lectura en el mismo pleno y lamentaron no haber tenido tiempo para estudiar el texto.