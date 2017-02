Dos alegaciones ponen en peligro la congelación del recibo del IBI

El alcalde de La Línea, Juan Franco, alertó ayer de la congelación del recibo del IBI está en el aire por las alegaciones presentadas por la Flavi y Aldepama a la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles en un 3%. Estos recursos pueden provocar que esa rebaja no entre en vigor antes del 1 de marzo, la fecha obligada, y que los linenses puedan sufrir un aumento en el recibo.

La corporación municipal aprobó esta reducción por unanimidad en el pleno celebrado el pasado 29 de diciembre para evitar que la subida del valor catastral prevista para 2017 no afecte al recibo. La bajada del tipo impositivo debe estar aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia antes del 1 de marzo, por lo que el primer edil estima que los plazos están muy ajustados y critica duramente la actitud de los presidentes de ambas entidades, Juan Antonio Álvarez (Flavi) y Guillermo Pérez (Aldepama), ya que afirma que las alegaciones no tienen fundamento.

"El lunes tengo una junta de portavoces en la que comunicaré al resto de partidos que me veo obligado a convocar otro pleno extraordinario urgente porque tengo que contestar las sandeces que me presentan dos jubilados que están aburridos en sus casas y que no tienen otra cosa mejor que hacer, en vez de estar criando nietos, que estar metiendo el dedo en el ojo a la gente. Sé de catastro, por suerte o por desgracia, y pretendía tener una reunión con ambos para explicarles que las alegaciones no tienen sentido ninguno, pero lo que he visto es una falta de voluntad brutal", lamentó el regidor linense.

Tanto la Flavi como Aldepama sostienen en sus respectivas alegaciones que el valor de mercado de la vivienda se ha depreciado en un 40% en La Línea y que, por tanto, se debe efectuar una rebaja del valor catastral de las viviendas. Además señalan que el IBI de La Línea es el más alto de la comarca, aunque en los dos últimos años se ha bajado desde el máximo legal permitido para congelar el recibo.

Juan Franco explicó que los contactos mantenidos con el presidente de la Flavi para que reconsiderara su posición, no dieron sus frutos. El alcalde lamentó la "falta de voluntad total" y confirmó que hará todo lo posible para cumplir con los trámites legales oportunos con el objetivo de que los linenses puedan ver congelado el Impuesto de Bienes Inmuebles para este año.

"Estas alegaciones no tienen ni pies ni cabeza. Toda la corporación municipal acordó bajar el tipo impositivo en un 3%, que es lo que suben por ley los valores catastrales. No sé a quién representan estas asociaciones porque se ve que trasfondo político, según lo que votamos todos en el pleno, no tienen. Aldepama es que hagamos lo que hagamos nos meten un recurso", explicó el regidor.