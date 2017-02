El alcalde responderá cara a cara cada dos meses a las demandas de los vecinos

Los ciudadanos de La Línea tendrán una vía directa de comunicación con el alcalde, Juan Franco, al que podrán trasladarle de forma directa sus quejas, peticiones o aclaraciones sobre asuntos de gestión municipal. Se trata de un proyecto piloto denominado El alcalde informa, en el que el regidor comparecerá en sesiones públicas cada dos meses para dar respuesta, cara a cara, tanto a los propios interesados como a la ciudadanía en general.

El mecanismo de esta iniciativa es simple. Cualquier interesado tendrá acceso a un cuestionario que deberá rellenar de forma obligatoria para poder tener respuesta directa del alcalde. Este cuestionario podrá rellenarse o descargarse de la web municipal, enviarse por correo electrónico o presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en las dependencias de Participación Ciudadana, en el edificio de Hacienda.

El programa comenzará en el salón de plenos y el resto de audiencias serán en las barriadas

Una vez que el Ayuntamiento reciba estos cuestionarios se dará respuesta a todos, según explicó el alcalde en rueda de prensa, incluso a los que no sean atendidos porque, por ejemplo, se traten de asuntos personales. Para estas cuestiones, recalcó, están las citas con el propio regidor o con los ediles.

Las demandas que sean admitidas tendrán respuesta en la sesión bimestral. Los responsables municipales recabarán toda la información disponible sobre el asunto y se la entregarán al interesado junto a un informe técnico y el alcalde le dará la explicación pertinente. Los demandantes tendrán derecho de réplica en estas sesiones, aunque Juan Franco indicó que se intentará que los debates no se hagan muy densos para poder atender al mayor número de peticiones en cada una de las sesiones.

El proyecto arrancará este lunes, cuando los vecinos podrán comenzar a remitir sus peticiones. Las cuestiones que serán llevada a esta primera sesión de El alcalde informa podrán enviarse hasta el 6 de marzo, ya que la comparecencia tendrá lugar el jueves 16 de marzo a las 19:00, y los técnicos necesitan tiempo para poder recabar toda la información de las cuestiones que se trasladen al Ayuntamiento. "En estas sesiones se responderá a todo, aunque no sea del agrado de alguna de las partes", explicó el regidor.

Esas sesiones se celebrarán normalmente los jueves a las 19:00, estarán abiertas al público y serán grabadas en vídeo. Posteriormente se subirán a Youtube para que cualquiera pueda tener acceso a lo que se haya tratado. Aunque la primera tendrá lugar en el salón de plenos, las siguientes se celebrarán en espacios públicos en distintas barriadas, sobre todo en los salones de actos de los centros educativos.

La intención es que estas sesiones duren como mucho tres horas y que se celebren de forma bimestral, aunque su periodicidad podría variar si se reciben muchas demandas o si, por el contrario, la iniciativa no tiene una gran acogida.

"Nuestra intención es acercar la gestión municipal a los vecinos", recalcó Franco en la presentación de El alcalde informa, en la que compareció junto a los concejales de Participación Ciudadana, Ceferina Peño, y de Comunicación y Transparencia, Mario Fernández, que serán las delegaciones que coordinen este programa.

"Muchas veces las quejas se hacen en las redes sociales, pero no es el cauce adecuado. Con una solicitud previa los ciudadanos pueden intervenir en el Pleno y también está el Consejo Local de Participación Ciudadana, pero no suelen hacer uso de estas posibilidades. Con esta iniciativa pretendemos llegar más cerca y que las quejas se hagan directamente al alcalde", explicó Peño.

Fernández, por su parte, indicó que a través de esta iniciativa espera que los vecinos "no tengan miedo de acercarse a preguntar cualquier cuestión de interés general al Ayuntamiento".

El alcalde puso como ejemplo que este canal puede ser útil para dar explicaciones directas de algunas cuestiones que generan mucho debate en las redes sociales sin que los intervinientes puedan dar una explicación objetiva. Franco se refirió al caso concreto de bloques tipo newjersey para bloquear el acceso a vehículos a lugares susceptibles de acoger grandes concentraciones de personas durante las pasadas Navidades.

"A raíz de los atentados terroristas de París recibimos una comunicación del Ministerio del Interior que nos instaba a bloquear el acceso a las zonas en las que más personas se podían concentrar. Convocamos de forma urgente una junta local de seguridad y allí determinamos que lo más rápido era instalar estos bloques, que aunque son de plástico están rellenos de hormigón y pesan 225 kilos. Era ya casi Navidad y no teníamos mucho margen, pero de inmediato saltaron las críticas por la estética de los bloques. Más tarde instalamos maceteros por aclamación popular, pero yo, personalmente, me siento más seguro con los new jersey. Para este tipo de cuestiones, a las que se puede dar explicaciones para evitar polémicas, puede ser muy válido este proyecto", explicó el alcalde.