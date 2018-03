El alcalde expondrá en Bruselas la situación de la ciudad ante el Brexit

Más información Varios parlamentarios británicos visitan Gibraltar entre mañana y el viernes

El alcalde de La Línea, Juan Franco, y el teniente de alcalde Mario Fernández viajarán a Bruselas el próximo lunes para reunirse hasta el miércoles con varios cargos a nivel europeo para explicación a la situación a la que se expone La Línea ante la entrada den vigor del Brexit. "Es un grito desesperado porque estamos en una situación de vida o muerte", afirmó ayer el regidor linense en la rueda de prensa en la que informó de estas reuniones.

La agenda se iniciará el martes 20 de marzo a las 15:00 con una reunión con Francisca Pleguezuelos Aguilar, delegada de la Junta de Andalucía en la capital comunitaria. A las 16:30 serán recibidos por el secretario general del Comité de las Regiones, Sean O'Curneen, y por último se verán con Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El miércoles 21, Juan Franco y Mario Fernández mantendrán una reunión con István Ujhelyi, eurodiputado del Partido Socialista Europeo por Hungría, y con los asesores políticos Attila Benek y Zoltáan Pancza, conocedores de la situación de Gibraltar. Además, está previsto que ambos sean entrevistados para el medio digital Aquí Europa, cuyo editor es Nacho Alarcón, y que se reúnan con el vicepresidente del Grupo Preparatorio Post-Brexit, dependiente del Comité de las Regiones.

Aparte de estas citas confirmadas, el alcalde y el concejal esperan cerrar alguna reunión más. La linense Lola Uña, que reside en Bruselas y está muy relacionada con las políticas europeas, ha sido la encargada de cerrar la agenda del alcalde. Los representantes municipales llevarán a la capital europea toda la documentación que analiza los efectos de la salida de la Unión Europea, entre ella el Plan Estratégico de la ciudad elaborado en consenso con todas las fuerzas políticas y sociales de La Línea.

El regidor recordó que ya dijo que iba a recurrir a todas las instancias: "Para nosotros el Brexit es una cuestión de vida y muerte y hay gente por aquí cerca que se lo toma con ligereza (en referencia a la Mancomunidad). Por eso ya dijimos que nos desmarcábamos de cualquier iniciativa al respecto que llevaran a cabo".

Franco también indicó que ha pedido información sobre la reunión interministerial que tenía previsto celebrarse en enero. "Ya han pasado dos meses y no sabemos qué pasos se están dando en Madrid", explicó. La visita de los delegados territoriales de la Junta de Andalucía tendrá lugar hoy, tras su aplazamiento hace dos semanas, y el regidor espera que esta reunión "conlleve el diseño de una serie de medidas específicas para nuestra ciudad".

"Las administraciones nos tienen que ayudar porque nos estamos muriendo y el Brexit puede ser la puntilla. Es algo que se ve lejano, pero La Línea ya está perdiendo desde el día de la votación", lamentó el alcalde.

El objetivo principal es que la economía del municipio no dependa tanto de Gibraltar. "Me gustaría contar con unas infraestructuras y una economía que no dependa de Gibraltar, sino que sea complementaria. Porque aunque ahora las perspectivas son favorables, si se hunde la obra pública y el juego on-line, ¿dónde van a trabajar todas esas personas?", avisó el primer edil.