El alcalde se disculpa con los presidentes de la Flavi y de Aldepama

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se disculpó públicamente con los presidentes de la Federación Linense de Asociaciones de Vecinos (Flavi), Juan Antonio Álvarez, y de Aldepama, Guillermo Pérez, que presentaron alegaciones a la rebaja del tipo impositivo del IBI. El regidor se refirió a estos recursos como "sandeces que presentan dos jubilados que están aburridos en sus casas".

"Es de personas equivocarse y de personas rectificar. El viernes pasado en rueda de prensa que se celebró en el Ayuntamiento, al hilo de una pregunta que se me hizo respecto de alegaciones presentadas por la Flavi y Aldepama, realicé unos comentarios desafortunados respecto de los representantes de ambas. Las formas no fueron ni mucho menos las adecuadas y desde este foro pido disculpas públicamente a las personas afectadas, comprometiéndome a no volver a incidir en este tipo de comportamientos", indicó Franco en su perfil de Facebook.

El pasado domingo la Flavi recordó que presentó las alegaciones dentro del plazo estipulado.