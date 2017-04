El alcalde asegura que los pagos están garantizados hasta el año 2038

La corporación municipal aprobó ayer, sin el apoyo de PSOE y PA, los presupuestos para 2017. En un pleno muy denso, de 16 puntos, de los que solo se trataron siete en cuatro horas, el equipo de gobierno también sacó adelante la solicitud para ampliar en tres años el plazo de carencia y amortización del fondo que permitió refinanciar 70 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores que fue suscrito en su día por el PSOE. De ellos se han pagado tres millones en el actual mandato y según explicó el alcalde, Juan Franco, esta operación permitirá que los próximos equipos de gobierno se encuentren con superávit y no con déficit, algo que hubiera sucedido en caso de no acogerse a esta medida. Aún así PSOE y PA votaron en contra. Además indicó que la operación asegurará los pagos de las nominas, Seguridad Social y Hacienda hasta el año 2038.

El pleno ordinario de abril, en el que los puntos más importantes fueron los relativos a cuestiones económicas, fue un continuo reproche entre socialistas y populares, unos que achacaban la actual "ruina municipal" a la gestión de Juárez, y otros que recordaban que durante el mandato anterior el PSOE tampoco hizo mucho por solucionarlo.

"Sin la refinanciación, el que llegue en 2019 se encontrará con déficit", afirma el regidor

La solicitud para que el Ayuntamiento se acoja a esta media fue criticara por el andalucista Ángel Villar, que dijo que al ampliarse en tres años el periodo de carencia "se va a hipotecar al futuro equipo de gobierno, que no va a tener margen de maniobra para acometer inversiones". El portavoz socialista, Miguel Tornay, se quejó de la premura con la que le llegó la documentación y se preguntó por qué es mejor que se paguen los 67 millones restantes en 13 que en 10 años, "hipotecando a las próximas corporaciones". El ayer portavoz del PP en ausencia de Nacho Macías, Juan Carlos Valenzuela, apuntó que la ampliación del periodo de carencia "aportará fluidez en la tesorería y permitirá la amortización de préstamos para los que no se ha podido rebajar el tipo de interés". En mismos términos se expresó el portavoz de La Línea 100x100, Helenio Lucas Fernández. "Se podrá tener más liquidez para amortizar otros préstamos. El informe de Tesorería dice que es más interesante solicitarlo, aunque tiene un coste mayor", aclaró.

Juan Franco expresó sus disculpas a Tornay por la premura con la que le fue entregada la documentación sobre este asunto argumentando que la solicitud debe tramitarse hoy como muy tarde. Sobre esta medida indicó que procede de préstamos suscritos en 2012 por 70 millones de euros, con el PSOE en el equipo de gobierno y con cargo al Fondo de Ordenación, de los que 3 millones se han abonado en el actual mandato. También recordó todas las deudas que ha negociado su equipo de gobierno, como los 2 millones del Consorcio de Bomberos o el millón del Consorcio de Transportes, contestando así a las críticas por la posible "hipoteca" a próximos equipos de gobierno. También explicó que sin la refinanciación en 2019, cuando entre la próxima corporación, se encontraría con un déficit de 440.000 euros, mientras que con este mecanismo en 2019 habría un superávit de unos 7 millones. "Se garantiza la sostenibilidad financiera aunque tengamos que gastar cinco millones en intereses. Pero a largo plazo se logra un superávit importante y se garantizan todos los pagos hasta 2038. En este mandato no se va a pagar más, pero ya han sido 3 millones de euros", explicó.

Antes de que se aprobara el presupuesto para 2017 la corporación también dio el visto bueno, sin el apoyo de PSOE y PA, a un préstamo de 14,9 millones con cargo al Fondo de Ordenación, con ocho años de amortización y otros dos de carencia. Aquí Tornay también se quejó de que no tenía la información y adelantó su voto negativo al no apoyar "un sistema de endeudamiento que no da solución a los problemas económicos generados con el PP".

Valenzuela indicó que entonces Tornay iba a votar en contra "de los fondos que el PSOE votó a favor en marzo de 2015". Juan Franco fue gráfico. "Me hubiera gustado otro planteamiento y que alguien con una varita mágica nos hubiera quitado la deuda. Se ha instrumentado este sistema para devolver la gigantesca deuda publica a través de varios decretos leyes y se establecen fondos para que los ayuntamientos como el nuestro se acojan". El alcalde explicó que no es una nueva deuda, sino una refinanciación, en mejores condiciones, de una deuda que ya existe de unos 7 millones de euros, en el que se incluye una previsión de otros 7,5 millones por su se producen retenciones en la PIE, aunque el regidor ya adelantó que no se van a producir. En este caso sólo se suscribirá por un importe de esos referidos 7 millones de euros.

El presupuesto de 2017 tampoco tiene el visto bueno de la oposición a pesar de que viene visado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas y deja poco margen de maniobra para las inversiones. Aún así cuenta con 3 millones para gastos corrientes, 1,15 millones más que el año pasado, y 300.000 para inversiones, por los 77.000 de ejercicios pasados.

Tornay indicó que deja poca ilusión para los linenses porque el dinero destinado para inversiones "no es el suficiente" y lamentó lo estricto de su elaboración. Valenzuela y Franco se mostraron críticos con la actitud del portavoz socialista. El alcalde le recordó que los presupuestos ya eran así en 2013, cuando gobernaban. "El PSOE no hizo nada por atajar la deuda, que se incrementó en 30 millones porque no tomaron medidas para ajustar los gasto de personal, y con ellos los seguros sociales y el impuesto sobre la renta. Y hubieran evitado intereses y gastos demora. El Ayuntamiento está intervenido desde 2012 por los decretos leyes. A mí me encantaría dar subvenciones a todo el mundo, pero no puede ser", lamentó.