Los afectados de Promaga esperan una respuesta de la promotora

El grupo de afectos de Promaga en Ecuador, donde la empresa afincada en La Línea vendió una promoción de viviendas que no se ha terminado correctamente, esperan desde Semana Santa que su propietario, Manuel Gavira, se reúna con los propietarios. Los afectados solicitan la devolución de las cantidades que invirtieron, unos 22.000 euros por vivienda, porque las casas no están en condiciones para vivir en ellas, las calidades no son las que ofrecía la promotora y porque la urbanización, denominada La Nueva Gran Ciudad, se encuentra en condiciones muy precarias.

Según indicaron desde el grupo de afectados Gavira se comprometió a mantener una reunión después de Semana Santa para explicar la situación y ofrecer algún tipo de solución, pero lamentan que aún no se ha puesto en contacto con ellos a pesar del tiempo transcurrido desde entonces.

La empresa anunció en marzo que iba a retomar el proyecto y aún no lo ha hecho

Promaga explicó en marzo a los afectados que después de lograr la exoneración del impuesto de plusvalía y que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda levantara los embargos a la empresa iba a retomar el proyecto y comenzaría a escriturar las viviendas.

El presidente del grupo de afectados, Washington Esparza, estuvo recientemente en Ecuador para comprobar el estado de las viviendas y explicó que no ha cambiado nada desde 2014, cuando Promaga entregó unas viviendas con problemas de humedades, puertas rotas y mal colocadas y elementos de mala calidad.

"Estamos viviendo una pesadilla en vida. Queríamos un vivienda para pasar las vacaciones en nuestro hogar o tener un lugar al que volver, pero aquí no se puede vivir. He intentado escriturar la vivienda tres veces y los tres intentos han sido fallidos. Prometían una gran ciudad con muchas comodidades junto a Guayaquil pero no hay nada de eso. Queremos que nos devuelvan el dinero", lamenta el presidente de los afectados.