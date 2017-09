Tornay pide a Franco que lidere y que rompa con el PP "si no escucha las reivindicaciones"

El portavoz del grupo municipal socialista, Miguel Tornay, solicitó al alcalde de La Línea, Juan Franco, que sea "firme" y que se ponga "al frente" de un movimiento con partidos políticos y colectivos para solicitar medidas concretas con el objetivo de paliar los posibles efectos del Brexit.

"Si el alcalde se mantiene firme nosotros vamos a tender la mano; vamos a apoyar a todos los que reivindiquen lo mejor para la ciudad. Me gustaría saber qué va hacer el alcalde si el PP no escucha las reivindicaciones del pueblo de La Línea. ¿Va a mantener su alianza con un partido que no lucha por su ciudad? Si eso es así el alcalde nos tendrá enfrente y vamos a denunciar la complicidad de La Línea 100x100. Parece que Nacho Macías olvida que el Gobierno es el que puede adoptar las medidas aquí, el resto tendrá que aportar lo que pueda dentro de sus competencias".

"La visita (del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis) fue una enorme decepción y ha generado una gran frustración. El ministro se ha reído de los ciudadanos de La Línea por el hecho de venir sin medidas, inversiones o planes de empleo", lamentó el socialista.

"Es incomprensible que venga y que la única medida que traiga es el anteproyecto de la Algeciras-Tarifa. Eso es falta de compromiso con la ciudad y con los linenses".

El representante del PSOE también atacó a los populares linenses. "Franco se equivocó con su socio de gobierno porque el ministro ha dejado claro que nos han abandonado a su suerte ante el Brexit. Nos hace gracia cuando Macías dice que el PP ha salvado la situación económica porque ellos fueron los que la provocaron, las medidas son préstamos y se conceden a otros municipios. No se han puesto en marcha medidas especiales de ningún tipo. Y cuando el Brexit entre en vigor no habrá inversiones de ningún tipo y no se ha hablado de la singularidad".