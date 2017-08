Los ex de Somdeco recuerdan que la denuncia por sus despidos la presentó la Fiscalía

Antonio Flores, el portavoz del grupo de despedidos de Somdeco que se ha personado como acusación particular en el proceder de sus despidos, recordó ayer a Gemma Araujo y Francisco Espada, que comparecieron como testigos el pasado miércoles ante el juez a instancias del abogado de los afectados, que fue la Fiscalía la que presentó la denuncia ante el juez.

"La denuncia no la interponen los trabajadores, sino que un grupo trasladado a la Fiscalía los aspectos de la forma de proceder en nuestros despidos. Después el que presenta la denuncia en el juzgado es el fiscal jefe de Área del Campo de Gibraltar, no es ninguno de los trabajadores. Nosotros nos personamos como acusación particular cuando se inician las diligencias previas", indicó Flores.

Araujo y Espada explicaron tras su comparecencia que el cierre de la sociedad municipal fue por motivos sobre todo económicos. "Nosotros no entramos en esas cuestiones. Pero Gemma Araujo, como mujer de izquierdas y que ha defendido los derechos de los trabajadores, sabe que un trabajador no puede estar trabajando un 10 de noviembre y el 11 cerrarle su centro de trabajo sin aviso, sin comunicarlo a la Inspección de Trabajo y sin autorización de la Junta de Andalucía. Prueba de ello es que la Inspección de Trabajo sancionó al Ayuntamiento y a Somdeco porque no se avisó del cierre patronal ni se hizo el despido. Ni siquiera nos dieron la opción de recoger nuestros objetos personales", recordó.

Nosotros íbamos a trabajar a la radiotelevisión. No sabíamos qué se cocía en el consejo de administración. El PSOE sí tenía un representante, y si ellos descubrieron que había tantas irregularidades, ¿por qué no las denunciaron? ¿Por qué esperaron a llegar al poder? Nosotros vimos irregularidades en la forma de proceder de los despidos y se lo comunicamos a la Fiscalía, y son la Fiscalía y la Policía Nacional, que elaboró un extenso atestado, los que ven esos indicios", respondió el portavoz de los trabajadores a las declaraciones de la ex alcaldesa y el ex teniente de alcalde.