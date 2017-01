Solidarios manda un mensaje de SOS

La asociación Solidarios con los niños ha enviado un mensaje de SOS a través de las redes sociales. La entidad, que fue creada hace tres años para ayudar a un niño y ahora presta atención a unas 60 familias, necesita un local para continuar con su labor altruista, pero el Ayuntamiento de La Línea no cuenta con ninguno disponible. Por este motivo el próximo 28 de febrero Solidarios dejará el local que desde hace más de un año le presta un particular en la calle Ángel si no se encuentra una solución, aunque la entidad también entiende que son las instituciones las que deben tomar cartas en el asunto.

Carmen Martínez, presidenta de la entidad, mantuvo ayer un encuentro con el concejal de Asuntos Sociales, Helenio Lucas Fernández, que le ofreció un local de parte de un particular, pero sólo hasta las próximas elecciones municipales. "Hay un particular que nos cedería un local hasta las próximas elecciones, pero no podemos estar con un pie dentro y otro fuera. Queremos algo por escrito, consensuado y con miras a asentar un proyecto. No queremos quedar en manos del que entre en las próximas elecciones. No podemos estar con esa incertidumbre", explicó la responsable de Solidarios.

El colectivo está formado por 12 voluntarios que atienden a 60 familias

El escrito publicado en el perfil de Facebook de Solidarios con los niños ha removido conciencias, aunque Martínez estima que el apoyo de los políticos -Izquierda Unida y PSOE mostraron su apoyo en sendas notas de prensa- quizás llegue "un poco tarde". "Parece que tienen que pasar estas cosas para que se den cuenta de la situación por la que estamos pasando".

Desde Solidarios se alerta de que muchas familias de La Línea no tienen acceso a una vivienda y que su situación es muy grave. "La Línea es una zona por desgracia pobre, castigada por la falta de empleo, y ahora por la incertidumbre por el Brexit. Es muy triste que una asociación tenga que destapar esto para que la gente reaccione. Y si se hace efectivo el Brexit nos vamos a encontrar que la situación va a empeorar. La Línea necesita un apoyo político, económico y de todos en general que no lo tiene".

La asociación complementa la ayuda que prestan los servicios sociales municipales, Hogar Betania o Cáritas. "No digo que los servicios sociales no hagan su trabajo, pero están saturados, no reciben subvenciones o no tienen medios para atender a tanta gente".

"Solidarios no se dedica a dar alimentos o ropa, sino que se dedica a esa parte que no se ve, cuando la gente te cuenta sus verdaderos problemas. Damos una ayuda muy básica, intentamos complementar la ayuda que dan Betania o Cáritas. Si ellos dan comida nosotros intentamos dar detergente, gel de baño, refrescos, huevos... Cuando no estemos seguirán Cáritas o los comedores sociales como el de Betania. Las familias se sienten mal. Esta labor es de asuntos sociales. Nosotros los derivamos a las entidades que reciben las ayudas, que están ahí para eso, pero algunas personas no saben como rellenar los formularios o como acceder a las ayudas. Nosotros hacemos un poco la labor de información", explicó Carmen Martínez.

Solidarios solicita, sobre todo, que las instituciones se impliquen para ayudar a las familias más desfavorecidas de la ciudad. "En principio vamos a seguir hasta el 28 de febrero. El local está cedido por un particular pero ya llevamos más de un año y creemos que su propietario ya ha hecho bastante. Llevamos más de tres años solicitando un local al Ayuntamiento, a la anterior corporación y a la actual, y creemos que ya es hora. La situación es muy delicada y deberían tomar partido los políticos. Ahora le ha tocado a La Línea 100x100, pero esto viene heredado de otras corporaciones. Es un tema que está ahí, que a nadie le gusta y que es triste, pero es cierto. Esperamos que con la repercusión que ha tomado todo esto le tocamos un poco la fibra a los políticos, pero ya no sólo por Solidarios en sí, sino por la situación en la que se encuentra mucha gente".

La asociación llama la atención sobre la necesidad de viviendas sociales en la ciudad. Ayer mismo representantes de la entidad acudieron al Ayuntamiento para interesarse por el registro de demandantes de viviendas sociales, en el que hay unas 1.000 personas inscritas. "También queremos saber si la Junta de Andalucía tiene prevista alguna actuación. Hay mucha gente que necesita tener acceso a una vivienda digna. Una madre con cuatro hijos va a ser desahuciada y eso es un drama", lamenta Martínez.

Solidarios seguirá atendiendo a esas 60 familias hasta el 28 de febrero. Hasta entonces , y después de la repercusión que ha tenido la noticia de que cesarán sus funciones, los 12 voluntarios de la asociación aguardan a una solución para poder seguir ayudando de forma totalmente altruista gracias a las donaciones desinteresadas de particulares y del Banco de Alimentos.