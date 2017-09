Sanz anuncia una variante por Campamento y un recinto fiscal

El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, anunció una batería de proyectos para La Línea después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, visitara la ciudad hace ya dos semanas sin que trajera propuestas concretas para la ciudad. El también delegado del Gobierno en Andalucía anunció que en los próximos presupuestos generales del estado habrá una partida para sacar a licitación el estudio informativo de una variante de acceso a la ciudad por Campamento. También se comprometió a impulsar la ampliación del recinto fiscal de Zona Franca para incluir en ella a La Línea. "Sólo queda por determinar dónde ubicarlo entre las opciones que se están barajando", afirmó.

Sanz también anunció el "compromiso" de que se activará, de forma definitiva, el Centro de Negocios que Zona Franca tiene previsto implantar en la plaza de Europa, "que hasta el momento no ha avanzado todo lo deseable porque dependíamos de modificaciones urbanísticas que debían ser llevadas a cabo por la Junta de Andalucía". Otro proyecto que también anunció es la construcción de una nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía "en cuanto el Ayuntamiento de La Línea nos ofrezca terrenos adecuados para ello".

El presidente del PP de Cádiz compareció en una rueda de prensa en La Línea antes de participar en el encuentro comarcal de los populares, que se celebró en Los Barrios junto al presidente del PP linense, Nacho Macías, y al alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, y arremetió contra el regidor linense, Juan Franco, por sus declaraciones tras la visita de Dastis. "No conviene ni es nunca positivo buscar la confrontación institucional porque no beneficia a los vecinos de La Línea, que son quienes están reclamando soluciones. En los últimos días se han producido algunas intervenciones públicas que entendemos que no contribuyen al buen clima de cooperación institucional para lograr estos objetivos".

Sanz llegó a decir que las declaraciones de Franco esconden una "estrategias electorales". "El Ayuntamiento de La Línea pidió que el ministro de Asuntos Exteriores viniera y así ha sucedido. Si alguien quiere utilizar esa visita para pensar más en las elecciones que en otra cosa se equivoca. El PP cumple sus compromisos y ello ha sido buena muestra de la predisposición existente a continuar poniendo en marcha medidas que contribuyan a solucionar los problemas de los linenses. Lamentamos que algunos hayan utilizado esta visita para poner en marcha estrategias electorales. Creemos que es un camino equivocado y por eso el Partido Popular no se va a distraer ni a contribuir a ello".

"El alcalde de La Línea ha olvidado tan rápido cómo hace unos meses el Ayuntamiento no podía pagar las nóminas y que si las puede pagar hoy es gracias al Gobierno de Rajoy. Y hace unos meses el Ayuntamiento estaba también en bloqueo económico y si hoy ha salido de ese bloque es también gracias al Gobierno de Rajoy. Puede que Juan Franco no haya echado cuentas sobre cuál es la cuantía concreta de todo ese auxilio económico del Gobierno Central, pero estamos hablando de 185 millones de euros extra para garantizar la prestación de servicios públicos en esta ciudad y para el desbloqueo económico del Consistorio. El alcalde de La Línea no va a encontrar a otra institución que haya ayudado tanto y de tan calado a esta ciudad como el Gobierno de Rajoy. La única estrategia que tiene el PP para La Línea se traduce en más inversiones, más compromisos y más medidas de solución a los problemas de los vecinos", afirmó.

Sobre los proyectos anunciados para la ciudad, Sanz indicó que "el compromiso del Partido Popular en todas las instancias con La Línea se encuentra más fuerte que nunca y se está traduciendo en medidas concretas destinadas a la solución de los problemas de los linenses".

Sobre el Centro de Negocios de Zona Franca indicó que el proyecto lleva "16 meses esperando modificaciones urbanísticas que competen a la Junta de Andalucía, pero ya vamos a avanzar en ello y tenemos el compromiso de Zona Franca de seguir impulsaron la ampliación del recinto fiscal porque el objetivo es que la Línea tenga uno. La voluntad es clara y está definida. Queda por culminar la ubicación del recinto. Hay varias opciones que estamos barajando".

Al anunciar la variante de Campamento para acceder a la ciudad, Sanz también atacó a la administración andaluza y a Franco. "La Junta, con el silencio del alcalde, no hará el acceso por El Higuerón. El Gobierno sí hará esta variante y habrá consignación presupuestaria".

Además de indicar que el Gobierno tiene previsto construir una nueva Comisaría "si el Ayuntamiento define una ubicación", afirmó que también se van a desarrollar en los próximos meses compromisos en materia de empleo por medio de la ITI. "Y otras medidas más que se plasmaron durante la visita del ministro. Queremos colaborar pero no vamos a permitir que duden de nuestro compromiso, no queremos más patadas en la espinilla. No es justo, debe comportarse de otra forma y tener relaciones institucionales positivas. El compromiso del Gobierno va mucho más allá de la declaración de la singularidad".

Sanz recordó que la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, fue "un encuentro histórico que servirá de inicio y avance para la ejecución de los compromisos en los que venimos trabajando desde hace muchos meses". Y afirmó que vendrán más ministros a la ciudad "aunque el alcalde no quiera saludarlos".