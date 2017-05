Sanz pide a Franco que sea exigente con la Junta y la Diputación

El presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, pidió ayer al alcalde de La Línea, Juan Franco, que sea "exigente" con otras administraciones, en clara alusión a la Junta de Andalucía o a la Diputación de Cádiz, que están gobernadas con el PSOE. Sanz se refirió a la reiterada petición al presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, de que convoque un consejo de alcaldes para analizar los efectos del Brexit. "Llama la atención que a veces, de algunas manifestaciones públicas, se olvida que la única administración que muestra todo su apoyo a la ciudad está gobernada por el Partido Popular", indicó el popular.

Sanz visitó ayer La Línea para presentar al comité ejecutivo local su candidatura a liderar el PP de Cádiz como "el gran aliado de La Línea". Antes de exponer sus planes mandó un recado al alcalde. "La Línea es una prioridad para el Gobierno central y eso se muestra a diario. Se han otorgado 185 millones de euros a través de mecanismos de liquidez a La Línea. Si hoy el Ayuntamiento está pagando a proveedores, está pagando nóminas y goza de estabilidad económica y de una situación que ha superado la asfixia financiera es gracias al compromiso del PP. Por eso me gustaría que por parte del Ayuntamiento se fuera exigente con otras administraciones, creo que no se hace la misma exigencia a otras que mantienen en el abandono a la ciudad. Ni los accesos a La Línea ni el hospital termina de garantizarse que se abra. La Junta tampoco ofrece las condiciones del actual hospital en cuanto a especialidades y mantenimiento.

"Reclamo al Ayuntamiento que sea capaz de plantarse y de dar la cara ante todas las administraciones defendiendo el interés general de La Línea", afirmó el presidente provincial del PP.

"El Partido Popular defiende el interés general de La Línea. Gracias a esos mecanismos extraordinarios de liquidez se pueden conseguir subvenciones que antes estaban impedidas. Gracias a que hemos solventado la situación de colapso económico del Ayuntamiento el gobierno local ha conseguido los fondos Edusi con 10 millones de euros más para mejoras las infraestructuras de la ciudad. Si no llega a ser porque hemos arreglado la situación económica esas subvenciones no se hubieran podido recibir. Hemos acordado la deuda con la Seguridad Social y Hacienda y por eso La Línea puede volver a recibir subvenciones. Eso no se podía hacer desde hace años. Eso lo ha arreglado el gobierno de España, como la posibilidad de acceder a subvenciones para el transporte público o para realizar planes de asfaltado", continuó.

"Parece que el alcalde tiene poca memoria cuando no trata igual a quienes apoyamos a la ciudad y a quienes dan la espalda. Quiero que sigamos trabajando por este compromiso claro por la ciudad. Quiero seguir liderando un compromiso de hechos y realidades para La Línea", sentenció Sanz.