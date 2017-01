Santa Margarita pide colaboración para elaborar el plan contra incendios

La asociación de vecinos de Santa Margarita ha solicitado al Ayuntamiento de La Línea que coordine la elaboración de un plan de Autoprotección por Incendios Forestales para toda la barriada. El colectivo vecinal, que sólo agrupa a tres de las más de 10 urbanizaciones que hay en la zona y que no tiene capacidad administrativa, ha recibido una notificación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que propone el inicio de un expediente sancionador por una cantidad que se quedaría en unos 1.800 euros por no tener en vigor un Plan de Autoprotección Contra Incendios después del fuego que calcinó 376 hectáreas.

Según explicó el presidente de la AAVV, Alfonso Álvarez, el colectivo vecinal no tiene capacidad "administrativa ni de ningún tipo", y señala que en las administraciones existe mucha confusión entre la asociación de vecinos, la comunidad de propietarios y la barriada que comparten el mismo nombre de Santa Margarita.

Para aclarar toda esta confusión el presidente de la asociación de vecinos, que también preside la comunidad de propietarios, se reunió ayer con el alcalde, Juan Franco y las concejalas de Participación Ciudadana y Medio Ambiente, Ceferina Peño y Rosa Pérez, respectivamente. "Nuestra intención es que el Ayuntamiento, como entidad tutelar, coordine el plan de autoprotección y que los gastos se repartan entre todas las urbanizaciones protegidas. Ese escrito lo presenté el 11 de julio, antes de los incendios, y espero que el plan para toda la barriada pueda estar listo antes de que llegue el verano", explicó el representante vecinal.

La solución para dotar a toda la barriada de un plan de autoprotección es que se constituya una entidad urbanística de conservación, como en Venta Melchor o la Alcaidesa. "Yo creo que se podría tener hecho antes del verano. El Ayuntamiento debe dar un paso. Me gustaría agradecerle a los responsables municipales el compromiso adquirido para realizar las gestiones oportunas ante la Junta de Andalucía, porque se han comprometido a hacer de mediadores para clarificar esta situación en firme", indicó el presidente vecinal.

Alfonso Álvarez preside la asociación de vecinos, de la que forman parte tres urbanizaciones, y la comunidad de propietarios que aglutina a a las dos más antiguas -la que dio origen a Santa Margarita hace 30 años y Aldebarán-, que además son de las que están más alejadas de la zona que se vio afectada por el incendio y que tienen elaborado un plan de autoprotección. Por este motivo el representante vecinal entiende que la Junta de Andalucía se ha dirigido a él para imponer una sanción. "Llevo siete años en el cargo y con toda esta confusión nos han trasladado a nosotros esta propuesta de sanción. Después del incendio, como no hay claridad de ideas, la Junta de Andalucía coge por el camino de en medio y abre expediente a la asociación de vecinos, que sólo representa a tres urbanizaciones de todas las que hay y no tiene competencia administrativa ni de ningún tipo. Nosotros sólo pretendemos hacer de altavoz, no tenemos competencia en temas administrativos. Entiendo que ese expediente sancionador no va a prosperar. Lo que me indigna es que desde 2014 estamos intentando con todas las administraciones que tengan la idea clara de las urbanizaciones que comprenden la barriada".

Álvarez explicó que este problema se da desde el año 2014, cuando el Ayuntamiento requirió a la comunidad de propietarios de Santa Margarita que elaborara un plan de autoprotección. En ese momento ya se explicó a los responsables municipales que la comunidad era una urbanización dentro de la barriada de Santa Margarita, y que el plan también debía cubrir a Venta Melchor y la Alcaidesa. "Además la ley dice que en los planes de autoprotección se deberían agrupar las urbanizaciones que están en un mismo núcleo, como es nuestro caso. No sé si también habrá llegado alguna notificación a las urbanizaciones que estuvieron más en peligro y el Ayuntamiento tampoco tienen conocimiento de ello. No sé si es que la Junta no se entera o no se le ha explicado bien la situación", indica Álvarez.