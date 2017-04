Salud asegura que el nuevo hospital abrirá este año "salvo catástrofe"

El baile de fechas con la apertura del nuevo centro hospitalario ha sido continuo desde que se retomaron las obras a finales de 2014. La por entonces la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo que estaría operativo a principios de 2016, pero un poco más tarde el consejero de Salud, Aquilino Alonso, pospuso la fecha hasta mediados del año pasado. Después de que no se cumpliera ninguno de estos plazos desde la administración andaluza no se han vuelto a aventurar a concretar una fecha.

La Junta busca pediatras incluso en el extranjero

Alonso reiteró que la falta de pediatras en La Línea se debe a que no hay especialistas en la bolsa de empleo. El consejero de Salud reconoció que se están buscando por toda España e incluso en el extranjero "con el objetivo claro de poder contratarlos". También explicó que en la actualidad se ofrecen contratos en interinidad, "luego son contratos a largo plazo hasta que existan oposiciones y ese es el camino". "Mientras tanto el hospital dispone de pediatras porque no cabe otra opción. Si no los hay no podemos contratarlos pero hemos tomado diferentes medidas para garantizar la atención a los niños de La Línea", explicó.