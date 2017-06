El SUP insiste en que los refuerzos policiales son insuficientes

El comité ejecutivo local del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) de La Línea saludó ayer la iniciativa del Gobierno central de reforzar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad, cuyos efectos reconocieron que se están notando, pero a renglón seguido lamentaron que se trate de medidas temporales y que, en cualquier caso, fueron calificadas como insuficientes. La última de estas medidas, según el SUP, se basa en un cambio de funciones para ocho agentes.

El sindicato destacó que además de los refuerzos de personal, han llegado cuatro motocicletas, pero no los equipos de protección que permitan su uso, y un todoterreno con más de 230.000 kilómetros "que es desvestir un santo para vestir otro".

"Reconocemos que estas decisiones parecen ir encaminadas a una mejora de la seguridad y agradecemos que se haya reconocido que existe un problema de escasez de medios y personal, pero insistimos en que siguen siendo insuficientes. Así no se van a arreglar las cosas a largo plazo. Desde el SUP no descansaremos hasta conseguir la implantación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) definitiva para esta comisaría, una unidad especializada contra el blanqueo de capitales y al menos seis todoterreno", expusieron.