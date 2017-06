El SUP demanda un refuerzo policial permanente para la ciudad

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) reclamó ayer un refuerzo policial permanente para atender a la ciudad de La Línea con una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) específica para la localidad. El SUP celebra estos días su undécimo congreso nacional en Toledo, donde los representantes de las provincias trasladan sus demandas que posteriormente serán remitidas a entidades como el Ministerio del Interior.

La secretaria general del SUP en Cádiz, Carmen Velayos, fue la encargada de poner de manifiesto ante los más de 450 delegados sindicales la especial situación que atraviesa la seguridad ciudadana en La Línea por la actividad de las redes del narcotráfico y del contrabando de tabaco. Así, el SUP de Cádiz trasladó un manifiesto para "visibilizar" el problema al que se enfrentan a diario los agentes policiales en La Línea para tratar de atajar la acción delictiva de las mafias.

El manifiesto plantea una batería de medidas a corto, medio y largo plazo. Como acciones inmediatas, el SUP propone la implantación de un plan estratégico en el Campo de Gibraltar que permita aumentar la dotación de agentes de la Policía Nacional.

El SUP considera vital que a la zona lleguen policías especializados en investigación, antidroga, blanqueo de capitales y contra el crimen organizado (Greco), así como agentes uniformados para reforzar la seguridad.

Junto a estas medidas, el sindicato estima oportuno que se habilite la ya citada Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para dar permanencia al trabajo que realizan estos días los refuerzos policiales llegados a la ciudad. "Esperamos que no ocurra como en otras ocasiones, llegan en el momento más álgido de la situación para, a las pocas semanas, marcharse", resaltó Velayos.

El refuerzo de personal debe acompañarse, a criterio del SUP, de más medios de protección y técnicos. Entre ellos, el sindicato hizo alusión a los chalecos antibala y a medios de defensa como las pistolas Taser (inmovilizadoras), así como a vehículos adaptados a la orografía de la ciudad. El SUP resalta que los coches patrulla convencionales no tienen capacidad para circular por las pistas o terrenos rurales en los que se desarrollan buena parte de las intervenciones de droga.

A largo plazo, el manifiesto reclama un cambio judicial para que se apliquen condenas "contundentes y ejemplarizantes" para los autores de los delitos de narcotráfico. "Es impensable, pero está ocurriendo, que en 48 horas se ponga en libertad a narcotraficantes que embisten a los vehículos policiales e intentan matar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. O les imponen una fianza de 3.000 euros, cantidad que para ellos es calderilla", leyó Velayos, quien destacó que los narcotraficantes "no entienden el principio de autoridad".

El SUP plantea la creación de un Juzgado especializado en narcotráfico que contribuya a dar esa respuesta judicial integral. "Y se hace necesario considerar al Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad, para lo que es necesaria una mayor coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad", planteó la delegada sindical del SUP.

Velayos resaltó que aunque muchos compañeros conocen de la situación de La Línea, al trasladarse en el congreso de manera formal, se logra mayor repercusión dentro del ámbito de los mandos policiales y de las administraciones que tienen las competencias en materia de seguridad. Además de al Ministerio del Interior, el manifiesto se trasladará a entidades que puedan contribuir a los fines que busca el sindicato, como a la oficina del Defensor del Pueblo o las instituciones de la Unión Europea.