El SUP afirma que el refuerzo anunciado por el Gobierno se limita a la Guardia Civil

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) indicó ayer que el refuerzo de agentes y medios anunciado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, sólo se ha producido en el ámbito de la Guardia Civil.

"El cuerpo de la benemérita ha visto aumentado su personal considerablemente y su parque móvil. Además de la reciente incorporación de una unidad de motos de agua que patrullara el Estrecho", indicó el comité local del SUP de La Línea.

"Desde la visita del ministro a la ciudad de La Línea en la que se comprometió a enviar mejores medios para realizar un trabajo eficaz, hasta la fecha esta plantilla de la Policía Nacional no ha recibido ningún vehículo nuevo 4x4, y el aumento de agentes ha sido insignificante, con un total de ocho funcionarios en situación de atribución de funciones, y 15 alumnos en prácticas que por razones evidentes no pueden realizar intervenciones por sí solos, además sólo contaremos con su presencia durante unos meses, por lo que no consideramos que se trate de un refuerzo real".

Por este motivo el SUP pide a Zoido y Sanz que tengan en cuenta la situación de la Policía Nacional en la ciudad, sobre todo en las instalaciones de la Comisaría. También lamenta el sindicato que ha llegado un vehículo que ya tiene casi 230.000 kilómetros.