El SUP alerta de que más de la mitad de los coches policiales no están operativos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierte de que más de la mitad de los 40 vehículos con los que, según la Dirección General de la Policía (DGP) cuenta la Comisaría de La Línea, no están operativos. El sindicato lamenta que la DGP haya respondido que "los vehículos asignados a la plantilla de La Línea son los adecuados a la peculiaridad de los servicios, población y extensión territorial". También critica el sindicato que desde el Ministerio del Interior no se haya estimado su petición para que dote de vehículos todoterreno a los agentes para poder llevar a cabo una mejor labor ante el crimen organizado.

El Comité Ejecutivo Provincial de Cádiz del SUP y el Comité Local en La Línea llevan tiempo advirtiendo de que el modelo delincuencial y la orografía de la zona en la que se llevan a cabo los actos ilícitos, con persecuciones a narcotraficantes en terrenos como la playa o caminos rurales, requiere unos medios adecuados, sobre todo coches 4x4, como los que suelen utilizar las bandas organizadas para desplazarse y portar la droga por estos lugares. El sindicato ya advirtió que las averías se deben a que los coches que realizan estos servicios son Citroën Picasso, que no son los más adecuados para transitar por caminos sin asfaltar.

La situación deja un solo 'zeta' para Atención Ciudadana y emergencias

La Dirección General de la Policía contestó al sindicato que la Comisaría de La Línea tiene asignados 40 vehículos, pero el SUP explica que gran parte de esta flota, más de la mitad, no está operativa. "De ellos solo seis son vehículos zetas, de los cuales cinco estaban este lunes en el taller, lo que nos dejó un solo vehículo uniformado para desempeñar funciones de Atención al Ciudadano y emergencias durante las 24 horas", explicó el sindicato.

Además, otro ocho automóviles no tienen la ITV en vigor, "por lo que evidentemente no pueden circular". El SUP también solicitó la creación de una Unidad de Motos después de que tuvieran lugar las agresiones a gentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la playa del Tonelero. El informe enviado por parte de la Dirección General de la Policía, según explicó el sindicato, explica que la Comisaría dispone de dos motocicletas policiales uniformadas, y destaca que ambas están infrautilizadas. "Eso es cierto, pero se les olvida decir que en la Comisaría no se dispone de ropa, cascos y guantes para su uso ¿Cómo se van a usar sin este material? Hemos reclamado la creación de un grupo de motos en numerosas ocasiones".

El sindicato explica que otros cinco coches están en trámites para que sean dados de baja porque su reparación es imposible. Entre todos estos vehículos que no pueden usarse suman 20, la mitad del catálogo, pero el SUP destaca que en el total de 40 también están incluidos los vehículos que son intervenidos a delincuentes y que, por orden judicial, actualmente están asignados temporalmente a la lucha contra el crimen organizado.

La principal demanda del Sindicato Unificado de Policía es poder contar de vehículos 4x4 para poder desarrollar "una adecuada y equitativa lucha contra los malos, presuntos malos, para que no acabemos en el arcén, embestidos o estrellados contra un muro". Al respecto lamenta que la Dirección General de la Policía "ni se digna a contestarnos". Ante esta situación los representantes de los agentes lamenta que La Línea "seguirá otra larga temporada una lucha en desigualdad de condiciones". "Los policías seguiremos al pie del cañón, con profesionalidad y cumpliendo nuestras obligaciones a pesar de las adversidades, viendo como hemos visto estos días que contamos con el apoyo de la ciudadanía, así como de los colectivos sociales", sentenció el SUP.

Después de que tuvieran lugar los incidentes del Tonelero el SUP reiteró su petición de que la Comisaría linense cuente con más medios personales y materiales, y exigió que se implanten unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico y en la seguridad ciudadana, como la referida Unidad de Motos y la Unidad de Prevención y Reacción.

"La vida de un policía en esta ciudad no es fácil por las amenazas a las que éstos se ven sometidas por parte de los delincuentes, una técnica cada vez más constante y hostil. La ciudad ve como la situación se va normalizando ante la presencia de mafias del narcotráfico campando a sus anchas", explicó el SUP.