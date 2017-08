El SUP afirma que la Policía Nacional es eficiente a pesar de la falta de medios

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recuerda al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, que los buenos resultados policiales que se consiguen en La Línea según las estadísticas que elabora el Ministerio del Interior se deben a los agentes de la Comisaría linense "con carencias y necesidades de sobra conocidas por la ciudadanía".

El comité ejecutivo local del SUP señala que la eficacia de la Policía Nacional en La Línea está "más que demostrada sin tener que recurrir a estadísticas de hace años". "Ésta es una práctica muy habitual en nuestros responsables políticos, como la de dar información generalizada de la gran cantidad de funcionarios que llegan a las plantillas, cuando la realidad dice lo contrario. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional en la Línea, con nombre y apellidos, son los que consiguen estos resultados gracias a las denuncias y al trabajo que día a día realizamos los representantes de los trabajadores. También cabe recordar que los sindicatos policiales están integrados por Policías, así que no necesitamos lecciones de personas ajenas a nuestra corporación para describir nuestro trabajo diario", indica el sindicato después de que el subdelegado le acusara de hacer una "lectura sesgada" de los índices de criminalidad del primer semestre de 2017.

Los representantes de los funcionarios solicitan una reunión con Sanz y Muñoz

El SUP hace un repaso por las condiciones de trabajo de los efectivos de la Comisaría linense y asegura que incluso "se juegan la vida día a día" en un panorama "nada halagüeño con plantillas escasas de personal". El sindicato, además, asegura que hace semanas que las Unidades de Intervención Policial (UIP), que llegaron a la ciudad a mediados de junio, se retiraron hace unas semanas "para no volver". "Han llegado 15 policías en prácticas y ocho funcionarios en atribuciones temporales de funciones, más el movimiento anual del Concurso General de Méritos, mediante el que vienen funcionarios pero también se van. Esto es en lo que consiste el refuerzo del Gobierno en esta localidad, cantidad que es totalmente insuficiente. Tampoco ha sido acogida nuestra petición para que se creara una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en La Línea, así como que se declare la zona como de especial singularidad. De todo esto no dice nada el subdelegado del Gobierno en Cádiz", lamenta el sindicato.

Otra queja del SUP, que no ha sido satisfecha, es la falta de medios. "No hay medios suficientes de autoprotección, porque no todos los policías tienen chalecos antibalas y arriesgan su integridad física, con un nivel de riesgo y responsabilidad que no se refleja en su nómina mensual. Tampoco hay medios adecuados de locomoción. Para La Línea llevamos reclamando vehículos 4x4 desde hace años, y lo que han enviado es un vehículo de estas características con 235.000 kilómetros retirado de otra plantilla, donde desempeñaba labores de patrulla rural, y donde los propios residentes de estas zonas tuvieron que abonar el cambio de ruedas. De las instalaciones de la Comisaría de Policía Nacional en La Línea, ya no hablamos, pasen por allí y vean. De todo esto no dice nada el subdelegado".

El informe sobre el número de infracciones penales registradas en La Línea durante el primer semestre de este año, que aumentaron un 6,3% con respecto al mismo periodo de 2016, también inquieta al SUP. "Desconocemos la ingeniería estadística que utilizan para elaborar estas estadísticas y los representantes legales de los policías, que son las organizaciones sindicales, no tenemos acceso a ellas. Tenemos prohibido publicar ningún tipo de estadística que no sea la que ofrece el Ministerio del Interior. Si el subdelegado del Gobierno en Cádiz tiene algún otro dato estadístico, aparte del que facilita el Ministerio del Interior, haciendo uso de la tan aireada transparencia y organismos creados al efecto, le solicitamos que nos los muestre a todos, dejando en tiempo pasado la opacidad que existe en todo lo relativo a estadísticas policiales y las críticas infundadas a los representantes legales de los policías para ocultar la problemática existente en Policía Nacional con muchas notas de prensa haciendo ver que todo va bien".

El Sindicato Unificado de Policía recuerda que está a la espera de reunirse con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, para darles traslado de las demandas de los agentes de la Policía Nacional desde un punto de vista distinto al de los comisarios. "Ya les anticipamos que son muchas", advierte el SUP.