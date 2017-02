El SAS fija ahora para después del verano la apertura del nuevo hospital

El delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, indicó ayer que el nuevo hospital de La Línea estará "prácticamente equipado" el próximo mes de mayo. Además el traslado del actual centro hospitalario al nuevo se hará en unas 12 semanas y de forma escalonada, como la puesta en marcha de los distintos servicios, por lo que el nuevo podría estar totalmente operativo después de este verano, aunque Herrera no dio una fecha concreta.

El baile de fechas con la apertura del nuevo centro hospitalario ha sido continuo desde que se retomaron las obras a finales de 2014. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo que estaría operativo a principios de 2016, pero poco después el consejero de Salud, Aquilino Alonso, la pospuso hasta mediados del año pasado. Después de que no se cumpliera ninguno de estos plazos desde la administración andaluza no se han vuelto a aventurar a concretar una fecha.

Herrera destaca que no se perderán servicios y que incluso aumentarán en el nuevo centro

El responsable de la sanidad en la provincia se reunió ayer con el alcalde linense, Juan Franco, y con la gerente del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar, Carmen Montaño, para hablar sobre la apertura del nuevo y también de la situación del actual hospital. "Queremos tranquilizar al equipo de gobierno, partidos políticos y la ciudadanía de La Línea y su entorno porque no se va a perder ningún servicio y es posible, seguro, que se aumenten en las nuevas instalaciones. En la medida de las posibilidades estamos mejorando las condiciones laborales de todos los profesionales del hospital actual con la estabilidad de los puestos de trabajo y de la interinización de los eventuales. Y con la implementación de las 35 horas vamos a ganar todos. Los profesionales han hecho un esfuerzo importante durante todos estos años y ahora hay que revertir esa situación", explicó Herrera.

En cuanto al edificio que en un futuro acogerá el hospital, el delegado territorial de Salud explicó que se está haciendo un análisis de las necesidades de personal. "Por su tamaño, cuestiones como la seguridad o la limpieza tienen que ser mejoradas. Incluso algunos servicios propios del hospital deben tener más personal. El equipamiento y la adaptación de algunos servicios se hará según los criterios que los propios profesionales nos han planteado en diversas reuniones".

Después de que la Junta de Andalucía haya terminado todos los procesos de licitación de equipamiento del hospital, su instalación estará "prácticamente lista" en mayo. "Ya daremos cumplida información porque haremos visitas con medios de comunicación, ciudadanos, plataformas, asociaciones y el Ayuntamiento para que también vayan conociendo las instalaciones". A partir de ahí serán necesarias otras 12 semanas para completar, poco a poco, el traslado desde el actual edificio. "La mudanza se va a hacer en un tiempo prudencial. En principio en unas 12 semanas, como ya dijimos. Una vez que esté todo finalizado por ambas partes -la Junta y el Ayuntamiento, con las obras de urbanización- ya daremos la fecha de apertura del nuevo hospital. Hay que reconocer y agradecer una vez más al Ayuntamiento, y en este caso a su alcalde, por el esfuerzo que ha realizado todo el mundo", indicó Herrera.

El responsable de Salud en Cádiz explicó que los primeros servicios que entrarían en marcha en el nuevo edificio serían Rehabilitación y Radiología. "El plan de traslado de las instalaciones se hará de forma escalonada. Rehabilitación será uno de los primeros servicios que se pueda implementar porque hay unas instalaciones excelentes. También pasaría lo mismo con Radiología, pero si hay gente hospitalizada en el edificio actual y necesitan una radiografía o un TAC también deberá permanecer la unidad abierta en ambas instalaciones. Precisamente esa es una de las dificultades, la de simultanear con los profesionales que tenemos. Hay que medirlo muy bien porque lo fundamental es la seguridad de los pacientes y las condiciones laborales de los profesionales".

Herrera también se mostró satisfecho por el estado en el que se encuentran las obras que dependen del Ayuntamiento.

Juan Franco, por su parte, se refirió al futuro uso del edificio en el que se encuentra el hospital actual, aunque por el momento aboga por mantener discreción. "Se ha comentado algo, pero es un tema que necesitamos llevar con la máxima discreción porque actualmente aún está el Servicio Andaluz de Salud y su titular es la Tesorería General de la Seguridad Social. El Ayuntamiento es el más interesado en que ese edificio no se quede sin uso. Se están dando pasos y no quiero aventurar nada porque todo está muy verde y no quiero que luego me acusen de que estoy vendiendo humo. Cuando algo se consiga habrá que contar con el consenso tanto de la Junta como del Estado y de la entidad que estuviera interesada en utilizar esas instalaciones".

Sobre la actual situación del centro hospitalario, el regidor confió en las intenciones de mejorarla por parte del SAS que le trasladó el propio Herrera: "La intención es mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque se van a ir cubriendo de forma adecuada los servicios".