Rutas turísticas exteriores

Estas rutas que hemos diseñado no son más que una idea, un boceto o un esbozo de lo que podría hacerse en la realidad. Luego, cada touroperador, cada agencia de viajes o el propio Ayuntamiento, en su Concejalía de Turismo deberán realizar las oportunas enmiendas o correcciones para llevar a buen término estos proyectos.

Los itinerarios pueden ser cambiados, incluyendo o suprimiendo algunos aspectos de estas rutas; también podrán alterarse los medios de transportes y sobre todo la duración y las salidas de las mismas. Existe también la posibilidad de crear algunas otras excursiones que no hayan sido nombradas anteriormente, así como unir o agrupar dos o más de ellas en una sola.

Es conveniente, asimismo, que se editen folletos de tales rutas, incluyendo un número mayor de fotografías, sobre todo en color y distribuirlos adecuadamente por todos los establecimientos hoteleros. Sabemos que ya existen estos prospectos y propagandas, que no estamos descubriendo nada, sólo queremos ofrecer unas pautas para que La Línea de la Concepción sea definitivamente una ciudad turística.

Los agoreros y pesimistas de esta idea no ofrecen las más negras perspectivas sobre la viabilidad del turismo en nuestra ciudad. El primer inconveniente que se les viene a la cabeza es el tiempo meteorológico. Que si el levante, que si el poniente. Señores, que el viento sopla con más fuerza en Tarifa y han sabido sacar producto de lo que parecía un gran inconveniente (windsurfing, kite surf, stand up paddle…) con sus escuelas de deportes de viento. No digamos del Poniente Almeriense con sus poblaciones eminentemente turísticas, tales como Roquetas de Mar, Aguadulce, Vícar, etc., donde el viento sopla con una intensidad, casi siempre, mucho mayor que la que padecemos en nuestra ciudad.

Asimismo, en la costa onubense (Isla Cristina, Isla Canela, Punta Umbría, etc.) es frecuente el fuerte viento. El autor ha estado cinco o seis veces en las Islas Baleares en temporada media y alta y siempre le ha llovido con fuerte temporal de viento. Podríamos poner más ejemplos, pero creemos que es suficiente como muestra.

Lo que sí es cierto, que La Línea debe ofrecer al turista una buena imagen de limpieza, de seguridad, de ornamentación… Eso es parte de todos. Por supuesto, que las autoridades competentes deben realizar el mayor trabajo, pero cada habitante debe poner su granito de arena, no ensuciando las calles, usando las papeleras (cuando las haya), denunciando actos incívicos o de violencia. Ésta es nuestra aportación a fomentar el turismo en La Línea de la Concepción.

Ruta 8. Avistamiento de cetáceos

Desde el Puerto Deportivo de La Alcaidesa, Gibraltar y Algeciras tienen salida a la Bahía de Algeciras, donde podrá ver delfines comunes y listados. Rara vez se han visto calderones o delfines mulares en este lugar, pero es posible. En la bocana de la Bahía de Algeciras, además, se han llegado a avistar cachalotes en rara ocasión; recuerde que sale a ver animales en su medio natural, por lo que no está garantizado el avistamiento de estas especies, aunque en más de un 90% se ha visto alguna de ellas.

Desde Tarifa también se realizan salidas al Estrecho de Gibraltar, donde se pueden ver hasta sieteespecies de cetáceos distintas, además de las reseñadas anteriormente, la orca y el rorcual común. En el Estrecho, si es más posible que vea orcas o cachalotes siempre y cuando esté en temporada, que es mayo-junio para los cachalotes y julio-agosto para las orcas. El resto de la temporada, podrá ver grandes grupos de calderón común, de delfines mulares o rorcuales pasando por el Estrecho, hacia el Este o hacia el Oeste.

Ruta 9. Gibraltar

Esta excursión puede hacerse en autobús o a pie. En ambos casos, es imprescindible llevar el Pasaporte o DNI en regla. Hay muchos sitios que ver y visitar en la Roca, como por ejemplo los Jardines Botánicos de la Alameda, El Faro, o el Museo de Gibraltar, entre otros.

Entre los lugares más populares están la Cueva de St. Michael, los monos del Peñón, la Fortaleza Árabe, el Monumento al Mundo Antiguo, los Túneles o la Fábrica de vidrio. Otra visita obligada es la Main Street (calle Real), con gran cantidad de tiendas, donde podrá comprar cristalería, porcelana, cerámica, marroquinería, perfumes, tabaco, alcohol, joyería, sedas o cachemira.

Ruta 10. Ruta del toro

Los Barrios y Alcalá de los Gazules. En autobús, saliendo de La Línea por la Avenida España, al llegar a San Roque, se toma dirección Algeciras, hasta la salida 110B, en la que se desvía por la A-381, Autovía Jerez-Los Barrios, llamada Ruta del Toro, un itinerario turístico de la provincia de Cádiz que recorre aquellas zonas ganaderas donde se crían toros bravos y la raza autóctona retinta, apreciada por su carne.

De enorme valor paisajístico y cultural, en la misma se observa al totémico animal en su hábitat natural, la dehesa, tanto en La Janda como en el Campo de Gibraltar o la Campiña de Jerez. La ruta discurre entre Jerez de la Frontera y Los Barrios, y pasa por los municipios de San José del Valle, Paterna de Rivera, Medina Sidonia, Benalup-Casas Viejas, Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque y Los Barrios.

Ruta 11. Turismo rural

Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera. En autobús se puede hacer una ruta de día completo con almuerzo en una de los dos pueblos. Salimos de La Línea por la Avenida España hasta San Roque, donde continuaremos dirección Algeciras. Tomamos la salida 116, que nos va a conducir hasta Jimena de la Frontera. Su término municipal está incluido en el Parque Natural de los Alcornocales. El municipio tiene cuatro localidades: Jimena de la Frontera, Los Ángeles o Estación de Jimena, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo.

Una vez terminada la visita a Jimena de la Frontera y por la misma carretera que hemos llegado (A-405), nos dirigimos a Castellar de la Frontera (esta ruta se puede hacer a la inversa, visitando primeramente Castellar y luego Jimena). El término municipal se encuentra en el Parque Natural de los Alcornocales. El municipio cuenta con tres núcleos de población, que son Castellar Viejo (conocido coloquialmente como El Castillo), Castellar Nuevo y La Almoraima. El pueblo viejo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1963.

Ruta 12. Mar y tierra

Sotogrande, Torreguadiaro, Tesorillo y San Pablo de Buceite. En autobús salimos por la carretera de El Higuerón y enlazamos con la autovía E-15 hasta la salida 130, que nos llevará a Sotogrande Centro y luego al puerto. Tras el almuerzo, celebrado en uno de los múltiples restaurantes de este bello rincón del sur, nos trasladamos, tierra adentro, hasta la barriada jimenata de San Martín del Tesorillo, a unos 8 Km.

Desde San Martín del Tesorillo, a través de dos carreteras comarcales, A-2101 y A-405, llegamos a San Pablo de Buceite, en un trayecto de 27 km.

La pedanía de San Pablo de Buceite cuenta con diversos parajes y lugares de interés turístico, cultural e incluso deportivo. Cuenta con una pequeña y antigua aldea de la que quedan solo los restos, pero que la naturaleza no ha destruido del todo, El Corchado.

Ruta 13. Costa del Sol

Estepona y Marbella. En autobús, salimos de La Línea por la carretera de El Higuerón y enlazamos con la autovía A-7 camino de Estepona, a 46 kilómetros de distancia. Estepona es un destino turístico popular, especialmente en el verano, debido a su clima mediterráneo y sus playas. Junto con el turismo, la construcción ha sido un pilar importante. También tiene una pequeña actividad pesquera y agrícola.

Después del almuerzo, emprendemos el camino de Marbella, por la misma autovía que nos trajo hasta aquí, en un trayecto de 30 kilómetros.

En la Milla de Oro, es decir, en los cuatro kilómetros aproximados que separan el núcleo urbano de Marbella de Puerto Banús, se localizan algunas de las residencias más lujosas de Marbella, como el Palacio del Rey Fahd, así como algunos de los hoteles más emblemáticos, como son el Meliá Don Pepe, el Hotel Marbella Club y el Hotel Puente Romano. Aunque menos conocido, la ciudad también cuenta con un significativo patrimonio arqueológico y con varios museos y espacios.

Ruta 14. Costa de la Luz

Tarifa, Bolonia y Zahara de los Atunes. En autobús salimos de La Línea por la Avenida España y al llegar a San Roque tomamos dirección Cádiz hasta llegar a Tarifa (43 kilómetros). Dentro del núcleo de población se encuentra el punto más meridional de la península ibérica, la punta de Tarifa o Marroquí, accidente geográfico que se sitúa en la isla de las Palomas, unida hoy a la propia ciudad por medio de una carretera-calle, que sirve de acceso al faro que en ella se ubica.

Finalizada la visita a Tarifa y tras el almuerzo, ponemos rumbo a través de la carretera nacional 340 a Bolonia. A los 16 kilómetros de recorrido giramos a la izquierda para adentrarnos en El Lentiscal. Esta pequeña población es muy conocida tanto por su playa de dorada arena fina como por las ruinas romanas de Baelo Claudia, yacimiento arqueológico de lo que fue una de las ciudades más importantes de la Bética romana y que se puede ver desde la misma playa.

Completada la visita a Bolonia, nos dirigimos por la E-5/N-340, hacia Zahara de los Atunes. A los 22 Km. girar a la izquierda por la A-2227 con dirección a la localidad. Zahara de los Atunes se ha convertido en uno de los lugares más importantes de Andalucía en cuanto a turismo costero.

Ruta 15. Visita a Ceuta

Salimos de La Línea con dirección a Algeciras en autobús a primeras horas de la mañana para embarcar en el ferry del puerto de la vecina ciudad con destino a Ceuta, con una duración de 30 a 60 minutos, dependiendo de la compañía naviera.

En Ceuta conviven principalmente personas de cultura cristiana y musulmanes, aunque también existe una población de judíos y, en menor medida, hindúes. Las zonas urbanizadas se sitúan en el istmo y en parte del Campo Exterior. El centro urbano y los barrios más antiguos se localizan cerca del puerto y por la ladera del monte Hacho. Gracias a su situación estratégica el puerto de Ceuta tiene un importante papel en el paso del Estrecho, así como en las comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.