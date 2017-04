Roberto Rodríguez toma posesión como nuevo comisario de la ciudad

El nuevo comisario de La Línea, Roberto Rodríguez Velasco, juró ayer su cargo en un acto celebrado en el salón de plenos de La Línea que estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y por el jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental, José Antonio de la Rosa. Aunque el nuevo responsable de la comisaría linense ejerce el cargo desde el pasado enero, no fue hasta ayer cuando se llevó a cabo la toma de posesión oficial.

Roberto Rodríguez, nacido en Málaga en 1972, llega al cargo avalado por una trayectoria de 22 años en el cuerpo. Fue inspector investigador en la Udyco de Barcelona y posteriormente pasó por Madrid y Vélez-Málaga, para mas tarde ser nombrado jefe de grupo operativo de la Udyco de la comisaría provincial de Málaga. En este puesto trabajó en la desarticulación de numerosos grupos organizados dedicados al tráfico de drogas. En marzo de 2010 ascendió a la categoría de inspector jefe con el nombramiento de jefe de sección de estupefacientes. El 21 diciembre de 2016 le fue adjudicada la comisaría de La Línea de la Concepción. Además ha obtenido dos cruces al mérito policial con distintivo blanco y 150 felicitaciones públicas por su participación en importantes operaciones nacionales e internacionales contra el tráfico de drogas.

El responsable de la Policía Nacional en La Línea promete "trabajo y dedicación"

El comisario se dirigió a los asistentes al acto tras jurar su cargo. Explicó que por su trabajo en la Udyco de Málaga ha visitado en muchas ocasiones La Línea. "Tras 22 años de experiencia subo a la escala superior. Mi nuevo destino ya me era familiar, no solo por haber ido de turismo a Gibraltar con mis padres, de los que he adquirido buenos valores como hijo del cuerpo. Mi paso anterior por la Udyco de la Costa del Sol me ha llevado a esta tierra para realizar investigaciones. Coincidí con compañeros de la Comisaría que se encuentran todavía en activo. No parto de cero en el conocimiento de la ciudad. Palabras como levantichón o no ni na ya me eran familiares".

Rodríguez hizo un repaso por los retos que se le plantea en esta nueva andadura. "Los kilómetros de playa y su cercanía con Marruecos, el puesto de control aduanero con Gibraltar, y la delincuencia común, que se saldó en 2016 con una bajada del 19% y cuya superación será todo un desafío". Para lograr sus objetivos, el comisario espera contar con la colaboración de todos los profesionales tanto de la comisaría linense como de otras poblaciones cercanas, la Guardia Civil, autoridades fiscales, judiciales y locales. También se ofreció a cooperar con la Policía Local, especialmente en el recientemente suscrito convenio contra la violencia de género, y se mostró satisfecho con las relaciones que hasta ahora ha mantenido con diferentes asociaciones y comercios, recogiendo sus problemas y preocupaciones y dándoles respuesta en el ámbito que le compete.

El responsable de la Comisaría destacó el "sacrificio y apoyo incondicional" de su familia, que le ha permitido "llegar a este puesto", y finalizó su intervención dirigiéndose al delegado del Gobierno y al jefe superior de Policía de Andalucía occidental: "No puedo prometerles resultados, pero sí trabajo y dedicación".