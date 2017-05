Rafael Almansa será el pregonero de la Feria de este año

El periodista y comunicador linense Rafael Almansa será el pregonero de la Velada y Fiestas de La Línea de este año, que se celebrará del 15 al 23 de julio. Un día antes de su comienzo, Almansa será el encargado de pregonar las fiestas en el acto en el que también serán coronadas las reinas de la feria.

Almansa acumula una dilatada trayectoria en distintos medios de comunicación, sobre todo radiofónicos, aunque también ha realizado programas de televisión. En la actualidad es director de deportes de la Cope en Andalucía y es colaborador del programa El Chiringuito de Mega. Anteriormente trabajó en la Cadena Ser, Onda Cero y en otra etapa anterior, en la Cope, y también estuvo en Giralda Televisión.

El pregonero de la próxima Feria habló en Cope Campo de Gibraltar sobre el ofrecimiento que el hizo el Ayuntamiento de La Línea y de la forma en la que lo asumió. "El haber estado en eurocopas, mundiales y en la televisión te da una responsabilidad y un gusanillo, pero cuando te llaman de tu pueblo, de La Línea de la Concepción, para ser pregonero es otra cosa. Quedamos en la plaza de la Iglesia para tomar un café con la delegada de Festejos, Susana González, y con Nono Fajardo -técnico de la concejalía- y me dijeron que iba a ser el pregonero de la Velada y Fiestas de mi pueblo. Me entró una alegría, temblores, sudores... de todo. Pero eso sí que es un orgullo y ya estoy con las pilas puestas. Aunque sigue la información deportiva después de que haya terminado la Liga tengo mi cuaderno con todos los apuntes para que ese día estemos allí y disfrutemos con todos los linenses, que nos lo merecemos", explicó.

Almasa dio ya algunos detalles de lo que hablará ante sus paisanos en el arranque de la Velada y Fiestas. "Tengo el pregón muy fácil porque se va a cimentar en algo que es lo más esencial y profundo, en los sentimientos. Utilizando el titular de un libro que suelo releer, La Línea de mis recuerdos, con cosas que están en mi mente y que he vivido lo pasaré a mi corazón, a mi mente y a mi voz. Y ese día voy a recordar desde mi niñez hasta que me fui de La Línea. Por ahí van a ir las cosas. Estoy preparándolo con la intención de que no sea un tedio ni muy largo. Que sea algo cortito y que esté lleno de anécdotas y vivencias, del blanco y negro a nuestros tiempos. Y sobre todo diciéndole a los linenses que dondequiera que estén que se sientan orgullosos de serlo", indicó en la Cope.

El flamante pregonero de la Salvaora afirmó que siempre hace gala de su condición de linense. "Cuando puedo saco al pueblo de La Línea y a la recia, histórica e invicta Balona, que era lo que yo escuchaba en la barbería cuando chico. En Sevilla también nos reunimos todos los viernes un grupo de linenses y recordamos muchas historias y anécdotas". Algunas de ellas saldrán a relucir en el arranque de la semana grande de La Línea.