La RPT queda a expensas de un informe para solventar los reparos de Intervención

La aprobación inicial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tampoco irá al Pleno ordinario de octubre, convocado para mañana jueves, después de que los informes de los órganos colegiados municipales hayan planteado reparos al documento para los que la concejalía de Personal ya prepara su corrección.

El concejal de Personal, Gabriel Cobos, explicó que la principal discrepancia con el documento parte de la Intervención municipal, si bien estimó que se trata de una cuestión solventable atendiendo a la jurisprudencia dado que, apuntó, no se cuestiona el fondo sino la forma. "La Intervención municipal apunta que la retribución de determinados conceptos supera el 1% permitido por la ley de presupuestos. Pero en el fondo, la masa salarial del conjunto de los trabajadores municipales no crece, incluso disminuye, dado que pasará de los actuales 27 millones de euros a 25. Lo que sucede es que se redistribuyen los fondos y se retribuyen conceptos nuevos que antes no existían", apuntó Cobos.

El edil detalló que la anterior relación laboral data del año 1991. "En ella, por ejemplo, los auxiliares administrativos no tenían entre sus funciones el uso del ordenador. Pero hoy sí lo utilizan, y eso debe recogerse en el documento, tener una valoración y retribuirse. Existe una sentencia de Valencia que se basa en el tiempo organizativo. No son comparables conceptos salariales y de organización del año 1991 y de hoy. Al tratarse de elementos nuevos, su inclusión, puntuación y retribución pueden superar la limitación de la ley de presupuestos", defendió el concejal.

Para solventar estas cuestiones, la consultora CIEM (encargada de redactar la RPT) hará un nuevo informe para justificar la introducción de estos y otros conceptos a los que los órganos colegiados han puesto reparos. También habrá nuevas reuniones con los sindicatos para matizar la justificación de estos conceptos con el fin de pulir estos aspectos.

"Sobre la aprobación. Ya no damos fechas. Por mí, sería mañana mismo. Vamos a trabajar en solventar estas cuestiones para que la RPT pueda ser llevada cuanto antes al Pleno para su aprobación inicial y someterse al periodo de alegaciones", reconoció Cobos.