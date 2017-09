La RPT enfrenta al sindicato de Policía Local y al equipo de gobierno

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fue la protagonista del pleno ordinario de septiembre a pesar de que no fue tratada en el orden del día de la sesión. El sindicato de Policía Local (SPLL) protestó antes del pleno y su portavoz, Raúl Urbano, recriminó al alcalde, Juan Franco, que los policías llevan dos años padeciendo la falta de aprobación de la RPT. El regidor le instó a que hablara a la finalización del pleno, cuyo inicio fue interrumpido constantemente por bocinas. Por este motivo el alcalde ordenó el desalojo de los miembros del SPLL para que la sesión transcurriera con normalidad. Entre medias Urbano echó en cara al alcalde que las familias de los policías sufren las consecuencias de no cobrar una cantidad acorde al trabajo que realizan, mientras que el primer edil recriminó al delegado de SPLL que se haya tomado días sindicales en fechas festivas "mientras otros compañeros estaban en la calle".

En el turno de ruegos y preguntas el portavoz del PSOE, Miguel Tornay, preguntó a Juan Franco por la situación de la RPT. El regidor explicó que el primer interesado es el equipo de gobierno y el concejal de Personal, Gabriel Cobos, indicó que si los trámites marchan como debieran su aprobación podría tratarse en octubre. "Nuestra intención es aprobarla cuanto antes para que se dignifiquen las condiciones laborales de los policías locales. En la nueva RPT tienen una valoración más alta que otros cuerpos de funcionarios porque entendemos que así debe ser. Pero algunas reuniones han sido surrealistas y se da la situación grotesca de que hasta SPLL no ha votado a favor de esta RPT. De los cuatro sindicatos que tienen representación municipal, ninguno le ha dado el visto bueno", indicó el alcalde.

Tras la protesta de SPLL Juan Franco denunció "algunas prácticas de algunos delegados sindicales". "Algunos tienen por costumbre coger como días sindicales domingos de carnaval, el 1 de mayo, días en Semana Santa o en Feria. Uno de los delegados sindicales más beligerantes se cogió el 1 de enero mientras los compañeros estaban en la calle. No sé a qué negociación han ido ese día. Además como alcalde me vengo sometido a algunos abusos, como el bombardeo a mi móvil particular de delegados del sindicato de Policía Local de toda la provincia ya no sólo como alcalde, sino como persona".

"El expediente tiene una complejidad monstruosa porque en este Ayuntamiento siempre se han arreglado los problemas de la primera forma que se les ocurría. Estoy deseando aprobar el expediente. Los policías tienen una valoración de nivel 13 y en la RPT subirán al 18 para dignificar sus condiciones", sentenció el alcalde.

Gabriel Cobos explicó que hay muchas situaciones anómalas en la plantilla de trabajadores, en la que incluso hay puestos de trabajo de los que se desconocen sus funciones. De hecho indicó que desde 1991 no hay un marco normativo. Además confirmó que el informe del jefe de Personal ya está listo, y que faltan los del interventor y del secretario general para poder llevar el asunto al pleno.

En cuanto a los puntos que se trataron en el pleno se aprobó la elaboración del Plan Económico Financiero del ejercicio 2017/2018 con la abstención de PSOE y PA. Se trata de un mecanismo al que obliga la ley en el que se reflejan medidas para adoptar los gastos a los ingresos, aunque no supondrá la adopción de medidas adicionales al plan de ajuste.

También salió adelante la solicitud a la Diputación de Cádiz de la inclusión del tercer plan de asfaltado en el Plan Invierte, una propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito por 26.000 euros, la ratificación del decreto de Alcaldía por el que se resolvía la licencia de un chiringuito en Torrenueva, la aprobación definitiva de la licitación de las pistas de pádel y la desestimación de un recurso contra la concesión de otro chiringuito en Santa Bárbara.

El PP llevó una moción para instar al SAS a que el nuevo hospital cuente con una unidad de hemodinámica que fue aprobada por unanimidad.