Prodean denuncia a un cazador que dejó a su perra con un disparo en la cabeza

La protectora de animales Prodean ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil al propietario de una perra que fue encontrada con un disparo en la cara. El animal fue dado de baja por su dueño, un cazador, por una supuesta muerte por accidente, pero la protectora sospecha que el disparo fue intencionado. La perra, un cruce de podenco, tiene 11 años y está ingresada en un hospital veterinario a la espera de estabilizarse para que pueda ser intervenida. La operación no evitará que pierda el ojo y la oreja izquierda, que se encuentran en muy mal estado.

Fue un voluntario el que encontró al can el pasado viernes en el campo, en el término municipal de Alcalá de los Gazules. Debido a su mal estado la llevó a las instalaciones de Prodean y posteriormente fue atendida por un veterinario. Al comprobar los datos del animal en el Registro Andaluz de Identificación Animal, la perra aparecía como dada de baja por muerte por accidente. El propietario resultó ser un cazador cuyo domicilio se encuentra en Algeciras y ya ha sido denunciado ante el Seprona.

El informe del veterinario recoge que la perra presenta "una herida infectada y con grandes focos de necrosis en toda la zona auricular izquierda, con afectación grave del ojo. Fiebre alta, mucho dolor, marcha ladeada, deshidratación, sepsis y un hedor insoportable. El tejido lacerado tiene miasis".

Además, una radiografía mostraba toda la zona afectada "llena de perdigones de los que se usan en las escopetas de caza menor, por lo que la causa más plausible de las lesiones parece ser un disparo por arma de fuego".

Por estos motivos el animal fue hospitalizado y recibió sueroterapia, antibioterapia, un tratamiento analgésico e insecticida para tratar la miasis, y quedó a la espera de estabilizarse para realizar la cirugía resanadora y en lo posible correctora a finales de esta semana. Sin embargo el veterinario advierte en este informe que perderá el ojo y la oreja.

Peter Koekebakker, de Prodean y la asociación Animal in Need, lamentó que sucesos como este suelen repetirse cuando un cazador ya no quiere hacerse cargo de algún perro. "Vamos a iniciar una campaña para evitar este tipo de incidentes. Lo denunciamos para que a la persona que le quiten la licencia de caza y los perros, porque seguramente tendrá más".

"Todo indica que le pegó un tiro el fin de semana y al lunes siguiente llamó al veterinario para darlo de baja por accidente. Un voluntario la encontró en el campo. Ahora está en el hospital veterinario, se está recuperando y todo indica que va a sobrevivir", explicó Koekebakker.