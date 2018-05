La Policía detiene a un quinto asaltante al hospital de La Línea

La Policía Nacional ha detenido una quinta persona presuntamente implicada en el asalto al hospital de La Línea que tuvo lugar el pasado 6 de febrero para liberar al supuesto narcotraficante Samuel Crespo, que previamente había sido detenido por agentes policiales. Se trata de Juan Puertas Ayala, de 29 años y conocido en la comarca como futbolista tras haber jugado en la Balona, la UD Los Barrios y el CD San Roque.

Tras ser detenido, fue puesto a disposición del juez, que decretó su ingreso en prisión. El arresto de este quinto implicado tiene lugar pocos días después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea decretara la puesta en libertad provisional de las otras cuatro personas que fueron detenidas. Fue a petición de los abogados defensores y la Fiscalía no se opuso a ello, por lo que pudieron salir a la calle tras estar entre 2 y 3 meses en prisión.

Según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la orden de puesta en libertad fue firmada el miércoles de la semana pasada. La jueza la decretó bajo una fianza de 10.000 euros y la obligación de comparecer los viernes en el juzgado. Además, se les ha retirado el pasaporte para evitar su salida del país.

Los cinco forman parte de la veintena que asaltó el hospital de La Línea el pasado 6 de febrero con el objetivo de liberar al narco Samuel C., que había sido detenido por la Policía Nacional tras una persecución por las calles del Zabal. El arrestado fue trasladado al centro hospitalario para ser reconocido, ya que había caído al suelo durante la persecución y presentaba heridas en la cara y una pierna. Mientras esperaban para ser atendidos, varias personas empezaron a llegar en todoterrenos al hospital y fueron entrando hasta reunir un grupo de unas veinte, algunas de ellas encapuchadas. Tras un forcejeo con la Policía se llevaron al arrestado entre escenas de pánico en el hospital.

Samuel C. huyó a Marruecos y ahora se cree que ha vuelto a La Línea. En ese momento fue detenido el primero de los implicados en los hechos, el primo de Samuel, que pocos días después ingresó en prisión. A primeros de marzo, la Policía detuvo a otras dos personas, los hermanos Ismael M. C. y Eduardo M. C., que presuntamente habían liderado el asalto al centro hospitalario. El juez de guardia resolvió para los dos hermanos prisión provisional, comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves, alteración del orden público y contra la Administración de la Justicia por evasión de detenidos. A final de marzo se detuvo a Michel H., que también entró pocos días después en prisión.