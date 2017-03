El Pleno reconoce 5 millones de euros de deuda oculta en menos de dos años

El pleno del Ayuntamiento de La Línea aprobó ayer un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos, esta vez por un importe de 326.672,41 euros que serán destinados a abonar a proveedores y sentencias judiciales. El portavoz de La Línea 100x100, Helenio Lucas Fernández, destacó que en el actual mandato ya se han efectuado siete reconocimientos de este tipo por más de 5 millones de euros, la mayor parte procedentes de anteriores corporaciones municipales. De esa cantidad también buena parte son de servicios que fueron prestados pero contratados sin el procedimiento administrativo adecuado y de deuda oculta, de la que suele quedarse en un cajón.

En la sesión ordinaria de marzo también se dio cuenta del inicio del expediente para nombrar alcalde honorario a José Antonio Fernández Pons, fue aprobada la concesión de tres nuevas licencias para taxis adaptados y se dio inicio a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la cesión de uso de bienes inmuebles. También tuvieron luz verde una moción presentada por Ceferina Peño, a petición de Amnistía Internacional, de una moción para reclamar que el Gobierno de España agilice de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España, y otra presentada por el PSOE con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo.

85.000 euros serán para pagar la defensa de un exconcejal que ganó un pleitoTodos los grupos acuerdan que Fernández Pons sea alcalde honorario

En el reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado ayer, por un montante de 326.672,41 euros, hay casi 85.000 correspondientes a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obliga a abonar esta cantidad al exconcejal popular Juan Montero por la defensa jurídica que recibió. Según explicó Helenio Fernández, el pleno acordó en una sesión celebrada el 21 de febrero de 2008 que se pagase los servicios jurídicos a los concejales que resultaran absueltos en asuntos judiciales y recordó que hay un antecedente con Mari Cruz Atienza, a la que se abonaron 42.000 euros.

Montero fue absuelto tras una acusación de un delito de prevaricación. El portavoz de La Línea 100x100 explicó que el exconcejal pidió en mayo de 2011 que se le abonara la cantidad correspondiente a las minutas de los abogados, pero no recibió respuesta. También lo hizo en octubre de 2013 y en enero de 2015, por lo que presentó una demanda en mayo de 2015 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. El juez desestimó esta denuncia, pero recurrió al TSJA, que falló a su favor. "Si se hubiera atendido su petición en alguna de esas ocasiones a lo mejor no se hubiese abonado tanto dinero, quizás alguna cantidad menor, pero no esta burrada", indicó.

El alcalde, Juan Franco, indicó que se analizará el pago de la asistencia jurídica a los concejales en una próxima junta de portavoces, ya que se trata de un acuerdo de pleno de hace ya nueve años.

La aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la cesión de uso de bienes inmuebles fue otro punto importante que salió adelante. El objetivo es revisar los inmuebles que actualmente están cedidos a distintas entidades debido a la amplia demanda que existe por parte de distintas asociaciones, sobre todo a raíz de Solidarios con los niños, que necesita un local para continuar con su labor.

El PSOE presentó una enmienda antes del pleno para que se incluya en la comisión que velará por el cumplimento de la ordenanza a un miembro de cada partido del arco municipal. Todos los grupos acordaron aceptar esta enmienda y la aprobación inicial de la normativa. Helenio Fernández explicó que el Ayuntamiento tiene en la actualidad todos los locales cedidos porque a lo largo del tiempo no se ha controlado su uso de forma adecuada. De ahora en adelante en la cesión de locales primará la labor que las entidades solicitantes realicen para la sociedad y para asociaciones que lo merezcan "por trayectoria y por fines sociales". Además, un artículo de esta ordenanza regulará la recuperación de algunos locales cuyo beneficiario "haya obviado el fin social para el que se le dio el local".

También salió adelante la aprobación de tres nuevas licencias de taxis adaptados para personas con movilidad reducida, propuesta realizada por Fegadi y la Asociación de Asalariados del Taxi. Ahora habrá cinco licencias de taxis adaptados y 90 en total.

Por urgencia se incluyó en el punto la modificación del contrato de explotación de un chiringuito en la playa de Poniente para que pueda abrir todo el año y aumentar su superficie en unos 100 metros. Todos, a excepción del portavoz andalucista, Ángel Villar, alegando falta de documentación, aprobaron este punto para que el empresario pueda poner en marcha este establecimiento lo antes posible.

Otras dos mociones se presentaron por motivos de urgencia. Una la defendió la edil no adscrita Ceferina Peño, a petición de Amnistía Internacional, para exigir al Gobierno que agilice de manera significativa el traslado de refugiados a España mediante procesos de reubicación y reasentamiento, cumpliendo además en el plazo previsto con los compromisos acordados con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas.

La segunda fue presentada por el PSOE con motivo de la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres. El debate de la misma generó una agria polémica entre las ediles del PSOE, Aurora Camacho, y la popular Rosa López, a cuenta de las actuaciones del Gobierno Mariano Rajoy en esta materia.

El último punto fue la dación de cuenta del inicio del expediente para nombrar Alcalde honorario a José Antonio Fernández Pons, fallecido recientemente. "Tuvimos a bien plantear su nombramiento como hijo predilecto. Pero todos grupos llegamos al acuerdo de que era más adecuado nombrarlo alcalde honorario y de ahí este expediente", explicó el portavoz del PP, Nacho Macías.