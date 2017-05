El Pleno pedirá al Gobierno que un ramal ferroviario llegue a la ciudad

El Pleno del Ayuntamiento de La Línea instará al Gobierno de España a que desarrolle todas las inversiones previstas para que ejecute la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, fije un calendario de actuaciones para el periodo 2017-2020 y contemple en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 250 millones de euros e inversiones necesarias en años sucesivos. La moción fue presentada por el PSOE, pero se le añadió una enmienda planteada por el portavoz de La Línea 100x100, Helenio Lucas Fernández, para solicitar que se incluya en esta petición un ramal ferroviario que llegue hasta La Línea. La propuesta contó con los votos a favor de todos los concejales, a excepción de los populares, que se abstuvieron.

El portavoz del Partido Popular, Nacho Macías, aclaró que está de acuerdo con la ejecución del tramo Algeciras-Bobadilla y con la idea de que se realice un tramo que llegue hasta La Línea, pero indicó que no considera necesario que se detalle una cantidad concreta. "Los 20 millones son los que van a dar a tiempo a ejecutarse en medio año porque no es el presupuesto de un año completo. Lo lógico es que el Gobierno tenga compromiso de que el tramo esté terminado antes de 2020. No estamos de acuerdo en que se detalle la cantidad, pero si en que se contemplen en un plan plurianual", detalló.

La concejal socialista Ana María Cortés toma posesión del acta que dejó Rocío Heredia

Los grupos coincidieron en que la ejecución de un ramal que enlace la Estación de San Roque con La Línea daría respuesta a una "reivindicación histórica" y que llegaría en un momento adecuado ante la incertidumbre del Brexit. Desde el equipo de gobierno indicaron que esperan que esta misma moción se debata y aprueba en la Mancomunidad el próximo lunes.

La concejal no adscrita Ceferina Peño indicó que la reivindicación es justa y fue la primera que defendió que en ella exposición de motivos se incluyera la histórica reivindicación de La Línea. "Debemos ser ambiciosos porque La Línea lleva más de 90 años esperando la llegada del ferrocarril. Es una de los pocos municipios de España de más de 50.000 habitantes que no tiene estación de tren. Nos la concedieron en 1926 y después hubo otros intentos, el más reciente en 2010, pero todo quedó en agua de borrajas. Deberíamos incluir en la moción que en los presupuestos generales del estado se tenga en cuenta esta demanda, máxime cuando vivimos una situación de miedo e incertidumbre por el Brexit".

Helenio Lucas Fernández recogió el guante y fue el que propuso que la moción incluyera esta enmienda. El portavoz socialista, Miguel Tornay, se mostró de acuerdo en incluirla. Nacho Macías afirmó que el PP "está de acuerdo en la moción y en el tren, pero no en cantidad concreta" y reiteró que conste en acta que su grupo no está en contra. "Estamos de acuerdo en que se destine inversión y en que el ramal llegue a La Línea, pero nos abstenemos porque no entendemos que se precise la cantidad concreta".

En la sesión ordinaria de mayo también se aprobó de forma definitiva el Reglamento de Servicios Culturales y de uso de espacios destinados a actividades culturales de interés público, cuya aprobación inicial tuvo lugar en 2010 pero no se resolvieron las alegaciones. También salió adelante la modificación del Reglamento regulador del servicio público del cementerio, por el que se ampliará el plazo para regularizar la titularidad de los nichos hasta septiembre de 2020. Además tomó posesión de su cargo la nueva concejal socialista Ana María Cortés Herrera, que sustituye en su cargo por renuncia a Rocío Heredia Carmona.

El PP presentó otra moción, ésta sobre las situación de las escuelas infantiles en Andalucía, en la que los populares criticaban el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que aporta el incremento de plazas ofertadas sin aumentar las dotaciones presupuestarias. La propuesta fue aprobada con el voto a favor del grupo popular, la edil Ceferina Peño y la mayor parte de La Línea 100x100. Se abstuvieron el alcalde, Juan Franco, y el edil andalucista Ángel Villar.

Por motivos de urgencia Ángel Villar presentó la propuesta de IU y Podemos en contra del autobús de Hazte Oír, que se quedó fuera del pleno de abril por falta de tiempo. Sin embargo se votó que la urgencia de llevarla al pleno no estaba justificada. Una confusión en la junta de portavoces provocó esta situación, que indignó al edil socialista Yeray Sánchez y a los miembros de IU que acudieron al pleno.