El Pleno desestima las alegaciones al presupuesto de 2017, que entra en vigor

La segunda fue presentada por los sindicatos con representación en la plantilla municipal, CCOO, UGT, CSIF y SPLL, que alegaron contra los complementos que cobran tres trabajadores municipales. Según explicó el portavoz de La Línea 100x100, Helenio Lucas Fernández, los informes emitidos por los técnicos recogen que esta alegación no está incluido dentro de los motivos que expone la Ley de Régimen Local, y que matiza que hay otros 78 complementos que no han tenido variación desde 2010.

IU denuncia la "vulneración" de la ley antitránsfugas

Manuel Sánchez y Javier Meléndez, de IU La Línea, expusieron al secretario general accidental del Ayuntamiento que el equipo de gobierno "vulnera la Ley Antitransfuguismo de 2003" por dar cabida a la edil no adscrita Ceferina Peño, que se presentó en las elecciones por IU. La formación de izquierdas sostiene que "los concejales tránsfugas no pueden tener derechos económicos superiores a los que les correspondería en caso de pertenecer al grupo de procedencia", y afirma que el gobierno local se salta la legalidad "desde que asumió la delegación de Proceso de datos y Telecomunicaciones". También señala que los ediles no adscritos no pueden formar parte de consejos de administración, "mientras que Peño lo es de Emusvil".