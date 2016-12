El Pleno aprueba por unanimidad la congelación del IBI para 2017

El Pleno de la corporación municipal aprobó ayer por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo gravamen bajará del 1,017% actual al 0,978% con el fin de que la subida del valor catastral no se vea reflejada en el recibo que tengan que pagar los linenses. Según explicó el alcalde, Juan Franco, es el segundo año consecutivo en el que se congela este impuesto. En los dos años anteriores (2013 y 2014) el tipo impositivo estuvo situado en el máximo legal. En la sesión extraordinaria también se dio el visto bueno por parte de todos los grupos a la recuperación de la paga extraordinaria de Navidad para todos los empleados del Ayuntamiento, aunque no hubo consenso en la propuesta del reconocimiento extrajudicial de créditos para incluir en el presupuesto de 2016 facturas de servicios efectuados en 2010 pero que no fueron consignados en los ejercicios posteriores.

En los dos primeros puntos del orden del día apenas hubo debate, aunque el portavoz del PSOE, Miguel Tornay, llamó la atención sobre una sentencia de Tribunal Supremo sobre la clasificación del suelo de las viviendas situadas en el Zabal, ya que según indicó el socialista se estarían aplicando los mismos valores catastrales que en suelo urbano, mientras que esta zona está calificada como de especial protección agraria. Al respecto el alcalde tomó nota de esta posible incidencia, pero aclaró que la ley del Catastro considera que considera como suelo urbano cualquier edificación, ya que se desvincula del planteamiento urbanístico planteado por el PGOU.

La modificación del tipo impositivo debe estar aprobada antes del 1 de marzo para que entre en vigor en 2017, de ahí que se llevara en un pleno extraordinario debido a los plazos en los que tiene que estar expuesta en el periodo de alegaciones.

En la sesión también se aprobó el reconocimiento de la obligación y su pago de la extra de Navidad de 2012, que fue suspendida en su día por un real decreto ley. El primer pago se hará a cargo del sobrante del presupuesto de 2016 y la cantidad restante se abonará, a partes iguales, en 2017 y 2018, siempre antes del mes de septiembre. El portavoz de La Línea 100x100, Helenio Lucas Fernández, explicó que la cantidad total asciende a 1,6 millones de euros brutos y que según los informes la situación financiera estará saneada en los ejercicios de 2017 a 2019.

En el punto en el que se debatió el reconocimiento extrajudicial de crédito para aprobar la inclusión en el ejercicio de 2016 de facturas por valor de 390.000 euros de servicios prestados en 2010 sí que hubo posturas encontradas. El PSOE se abstuvo y el PA votó en contra. Los socialistas preguntaron por los reparos señalados por la interventora en el informe de este asunto y solicitaron que los técnicos aclaren por qué se hizo de esta manera. Tanto el alcalde como la propia interventora aclararon que los reparos señalados son a la gestión que se llevó a cabo en su día, ya que los servicios no fueron contratados por los cauces correspondientes. 160.000 euros corresponden a una factura de la SGAE y otra de 231.000 es del Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar. A pesar de la aclaración el PSOE se abstuvo. El portavoz del PP, Nacho Macías, recordó a la oposición que este año se han llevado a Pleno facturas similares de su mandato y que los socialistas no habían cuestionado la forma de contratar servicios sin pasar por los cauces oportunos.

El pleno terminó con la dación de cuentas de las gestiones realizadas durante el temporal de los días 4 y 5 de diciembre y las posteriores actuaciones. La corporación tuvo un recuerdo para Sergio Guardia, que falleció el día 4 por la noche trabajando para restablecer el suministro eléctrico en el Zabal.