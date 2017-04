Piña rechaza las críticas del PSOE por la seguridad en Semana Santa

Bernardo Piña, concejal de Seguridad, afirmó que las críticas del PSOE por el dispositivo durante la Semana Santa están "muy lejos de la realidad". Los socialistas calificaron este servicio como "negativo e inoperante".

El edil de Seguridad recordó que el propio alcalde de La Línea, Juan Franco, y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías calificaron de muy positivo el desarrollo de la Semana Santa en esta materia.

Piña explicó que en los libros de servicio de la Policía Local se puede comprobar el número total de agentes que desarrollaron su actividad en las calles durante estos días, y que en el libro de incidencias de la Jefatura no existe constancia de los diez robos que el PSOE afirma que se produjeron en la ciudad. De hecho el edil señala que a esa cifra no se ha alcanzado en todo el mes y que no existen denuncias de comerciantes ni hosteleros.

El concejal ofrece a los socialistas la posibilidad de demostrar los "errores" en sus afirmaciones con datos oficiales y las explicaciones que estimen oportunas.

Los argumentos del edil extienden su felicitación a los agentes de Policía Local y Policía Nacional que cubrieron los servicios de Semana Santa, "garantizando la seguridad con el deseo de que haya sido del agrado de todos los linenses".