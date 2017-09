Perros y playa: un debate abierto

Con el verano, el debate vuelve a salir a la palestra: ¿Es posible la coexistencia de bañistas y mascotas en las playas? Un cada vez mayor sector de la población reclama que se habilite en La Línea un espacio en el litoral para poder acudir con sus perros a la playa durante los tres meses de la temporada estival. El Ayuntamiento linense lleva tiempo analizando la propuesta pero, aunque no la descarta, reconoce que existe un difícil encaje legal con la normativa de la Junta de Andalucía para que la convivencia entre perros y bañistas en el litoral pueda producirse.

La petición de una playa canina en La Línea no es nueva. "Hace ya dos años presentamos firmas en el Ayuntamiento para que se estudiara la cuestión. Hasta ahora, el Ayuntamiento nos ha atendido y escuchado en varias reuniones, pero no hay una decisión al respecto", explica Ana Jiménez, presidenta de la Asociación Canina del Parque Princesa Sofía, uno de los colectivos de amantes de las mascotas de la ciudad.

El asunto volvió a ponerse sobre la mesa el pasado mes de junio, cuando fue planteado por una decena de vecinos en las reuniones informativas que el alcalde, Juan Franco, celebra periódicamente para responder a las inquietudes de la ciudadanía y que coordina el área de Participación Ciudadana. "Se trata de un tema recurrente. La convivencia con los perros como animales de compañía se ha convertido ya en una norma. Los usuarios demandan nuevos espacios en los que poder estar con sus mascotas. La petición de una playa canina en La Línea fue tramitada por una decena de personas. El Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar todas las posibilidades y a consultar a otros municipios, pero de entrada la normativa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía es muy restrictiva. Tanto para habilitar una playa canina con el visto bueno de la administración andaluza como para su propio funcionamiento", resalta Ceferina Peño, concejal de Participación Ciudadana y encargada de canalizar todas las demandas a la iniciativa El alcalde informa.

Fuera de la temporada (que en La Línea abarca del 10 de junio al 10 de septiembre) no es complicado ver a dueños y mascotas pasear por toda la costa, especialmente durante los fines de semana. Pero con la llegada del verano, el litoral se convierte en territorio vedado. Los usuarios proponen que la playa canina se ubique en los últimos metros de la línea de costa del término municipal, pasado La Alcaidesa.

Los dueños de las mascotas miran hacia Camposoto, en San Fernando, donde existe la única playa canina de la provincia de Cádiz. Se trata de una franja alejada del núcleo urbano, cerca de la Punta del Boquerón, que el Ayuntamiento habilitó en 2016 y que, dado el éxito, volvió a establecerse este verano. En Málaga hay más zonas del litoral señaladas como lugar de esparcimiento para perros (Torre del Mar, Totalán o la Cala del Moral y Marbella) y la mayoría se han creado en los últimos dos años. La más cercana a La Línea se encuentra en Casares, mientras que la más exitosa se halla en Fuengirola, junto al Castillo. "Allí no hay problemas en bañarse perros y personas. Está al lado de un hotel", apunta Jiménez.

Pero la normativa regional dice justo lo contrario. Como norma general para las aguas de baño, la Junta establece en un decreto de 1998 la prohibición de acceso para los animales domésticos a las aguas y zonas de baño durante la temporada de playas. Con la norma en la mano, la única opción posible para satisfacer la demanda debe basarse en la delimitación de una franja no apta para el baño y que, demás, tenga en cuenta varios condicionantes. El primero, que la zona se encuentre delimitada y con un acceso propio para los animales. A la hora del baño, los canes deben estar igualmente atados y no pueden permanecer en el agua a la vez con sus dueños. "Por tanto, la interacción entre humanos y animales que se plantea no cabe en la normativa", detalla Peño, basándose en un informe de la concejalía de Playas elaborado para analizar las posibilidades.

"Nos está costando trabajo satisfacer la demanda de los usuarios de perros. Porque también hay que tener en cuenta al conjunto de la ciudadanía y, por descontado, el comportamiento que tienen todos los dueños de los perros. Quienes suelen pedir la creación de nuevos espacios de convivencia son los dueños responsables. Pero no todo el mundo posee ese nivel de concienciación", reconoce Peño. "Antes de que se puedan adquirir nuevos derechos, resulta imprescindible que la ciudadanía asuma que la convivencia y el respeto son plenos. Las deposiciones de los perros en las calles y otras molestias son también otro de los asuntos recurrentes que llegan a la concejalía. No hay reunión con vecinos en los que no salga el tema de la limpieza y los animales domésticos", apostilla la concejal.

Los usuarios responden apelando a la conciencia cívica: "Obviamente, la responsabilidad sería siempre del dueño. Somos partidarios de que los animales vayan en condiciones. Con vacunas, chip y correas. La responsabilidad de los dueños debe ser la misma que se tiene en los parques. Sobre la suciedad, sucede lo mismo. Tenemos nueve meses por delante para buscar un lugar. Confiamos en lograrlo", concluye la presidenta de la asociación.