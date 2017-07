Padilla, El Cid y Galván, en el festejo taurino de la Velada y Fiestas

La Feria de La Línea contará con una corrida de toros organizada por el empresario linense Curro Díaz. El festejo será el sábado 22 de julio a las 19:30 con toros de Salvador Domecq para los matadores Juan José Padilla, Manuel Jesús El Cid y David Galván. A pesar de la premura de tiempo con la que la empresa de Escarcena ha gestionado esta corrida, los aficionados que se dieron cita en el acto de presentación del festejo coincidieron en señalar que se trata de un cartel bastante digno.

El alcalde linense, Juan Franco, reconoció que la ayuda de Curro Escarcena ha sido "vital una vez más para que haya festejo taurino en la Feria de La Línea". No obstante hasta el pasado viernes la mesa de contratación no propuso a una empresa para su organización, Viento Bravo, que decidió desistir del contrato ante la falta de tiempo para preparar la corrida.

La concejal de Fiestas, Susana González, indicó que la organización de la corrida "ha sido un proceso laborioso que se ha dilatado mucho en el tiempo". "Después de este lío no tengo palabras de agradecimiento para Curro Escarcena y para su hija Mercedes, que un año mas ayudan al Ayuntamiento, y por supuesto a La Línea y a los linenses para que haya festejo taurino. No teníamos mucho margen de maniobra y con mucho trabajo presentamos un cartel de primera para La Línea. También me gustaría expresar mi agradecimiento a David Galván por poder contar con él y reiterar las gracias a Curro Escarcena por echar una mano al equipo de gobierno", indicó la edil.

El empresario reconoció que el festejo se ha organizado en 10 días y dijo que dos personas habían sido claves para que haya toros en La Línea. "Gracias a Susana González y Mercedes Escarcena hay toros en La Línea, dijeron que La Línea no se podía quedar sin toros y así ha sido".

En la presentación de la corrida también estuvo el matador David Galván, que está afincado en Los Barrios y que el año pasado cortó tres orejas en el coso linense. "Es un placer estar en la presentación de la Feria taurina de esta ciudad tan acogedora, de la que como gaditano me siento parte de ella. Me gustaría dar las gracias a Curro Escarcena por haberme contratado y por apostar por la fiesta de los toros. La Feria taurina de La Línea es especial y me siento comprometido con ella. El escenario merece todo el compromiso y la responsabilidad porque es una plaza con sabor y categoría. Además es un cartel muy bonito con dos figuras con una trayectoria contrastada. Espero que la gente salga de la plaza, como se dice, toreando", destacó el torero.

Las entradas podrán adquirirse por varios portales de internet especializados en festejos taurinos o en las taquillas de la plaza desde hoy hasta el mismo día de la corrida, de 10:30 a 14:30 y de 18:30 a 21:00.