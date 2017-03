El PSOE denuncia demoras en la concesión de licencias

El PSOE de La Línea se hace eco de las quejas que ha recibido por parte de varios ciudadanos ante falta de respuesta o demora en trámites administrativos como las licencias de apertura o para ejecutar obras.

Los socialistas indican que hay varios establecimientos que no pueden iniciar su actividad solo con una declaración responsable, como los que requieren una inspección de sanidad: bares, restaurantes o establecimientos de alimentación. "Esta inspección la lleva a cabo el Ayuntamiento a través de un solo técnico, que si no puede hacerlo por estar de baja, como es el caso, la concesión de licencias de apertura se paraliza. Y no estaríamos aludiendo a la falta de responsabilidad de nuestros gobernantes locales si esto hubiese ocurrido solo durante unos días, sino que se produce desde hace meses", explica el PSOE.

En cuanto a las licencias de obras, los socialistas afirman que han llegado a tardar meses para autorizar el uso en la vía pública de un contenedor de escombros.