El PSOE culpa al gobierno local de que peligren los toros

La organización del procedimiento administrativo para adjudicar el festejo taurino de la Velada y Fiestas de la Línea, ha sido un desastre desde el principio. Así de rotundo se mostró el PSOE en un comunicado.

El grupo municipal socialista realizó un cronograma de la situación hasta el día de ayer. "En un principio, el proceso de adjudicación, al que solo se presentó la mercantil Vientobravo quedó en suspenso durante la propia mesa de contratación al comprobar la interventora, que se había planteado un contrato de servicio privado", explica el PSOE.

En el pliego de condiciones se exigía que al menos dos toreros tenían que estar entre los ocho primeros del escalafón de 2016. "Este es otro error porque ese nivel de exigencia planteado con tan escaso margen de tiempo, dificulta enormemente, por no decir que imposibilita, que algún empresario pueda estar interesado, ya que esos toreros suelen estar contratados a estas alturas de la temporada", añaden los socialistas, quienes destacan que el Ayuntamiento opta por un servicio público especial e inician un procedimiento negociado sin publicidad al que solo se vuelve a presentar Vientobravo, de las tres empresas que invitan.

"Pasan los días y siguen los atascos burocráticos y de procedimiento porque la mesa técnica nombrada entiende que la adjudicataria no acredita correctamente la solvencia técnica y no revela los nombres de los toreros para poder comprobar que están dentro de los 15 primeros del escalafón. Cuando por fin parece que está todo en regla el último día del plazo, la empresa anuncia que no dará el festejo por diferencias con el gobierno municipal" concluye el PSOE, que culpa la burocracia creada por la Línea 100x100 y el PP.