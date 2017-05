El PSOE critica la falta de respuestas ante las carencias del servicio de autobús

El PSOE critica la falta de respuestas concretas por parte del equipo de gobierno ante el mal estado del servicio de transporte en autobús. Los socialistas afirman que el Ayuntamiento solo ofrezca "palabras y posibilidades".

"No entendemos muy bien qué se tienen que replantear en el Ayuntamiento. Sobre todo cuando los incumplimientos han sido reiterados, y las quejas de los ciudadanos se remontan a muchos meses ya. La empresa conocía la existencia de un plan de ajuste que le impedía acceder a subvenciones municipales, pero aceptó unas condiciones del servicio. El teniente de alcalde Mario Fernández no puede justificar esa falta de cumplimiento porque la empresa tenga pérdidas mensuales. Además ahora sí pueden recibir subvenciones y así nos lo anunció no hace mucho el propio Fernández cuando el Ministerio de Fomento la concedió", indicaron los socialistas, que dieron la concesión a Los Amarillos en el anterior mandato.

"Los ciudadanos tienen que disponer de un servicio de transporte urbano suficiente para atender las demandas que hay, y eso no ocurre. El Ayuntamiento es el primer responsable de que eso sea así. Si la empresa que tiene contratada para ofrecer el servicio no cumple, ya no hay nada que replantearse. Lo que pasa es que los toros se ven de otra forma desde la barrera, por eso cuando ellos no gobernaban todos los problemas que veían de la ciudad se creían que los podían resolver solo por hablar de su capacidad y origen linense", afirmó el PSOE.