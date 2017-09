El PSOE critica la gestión municipal del servicio de autobuses urbanos

El grupo municipal socialista criticó ayer la gestión del actual equipo de gobierno del servicio de transporte urbano. El Ayuntamiento ha tenido que contratar de urgencia a una nueva empresa, Transportes Comes, después de que Los Amarillos, compañía a la que el anterior gobierno municipal (PSOE-PA) dio la concesión, renunciara a continuar de forma provisional hasta que el servicio sea adjudicado de nuevo.

"Para sorpresa de los socialistas, la empresa dice ahora que no dispone de medios técnicos ni humanos para mantener el servicio. Da la impresión de que se han reído del alcalde y de sus concejales otra vez. Estas cosas ocurren cuando no se atajan los problemas en el momento adecuado y se deja que se compliquen aunque perjudique a los ciudadanos. De nuevo la ciudad se ha quedado varios días sin servicio de autobuses, algo que ya había ocurrido antes del rescate de la concesión, porque desde el Ayuntamiento no han sido capaces de gestionar con antelación ni previsión un problema que se arrastra desde hace muchos meses y que nos ha llevado a la situación actual", indicó el PSOE.

Los socialistas indican que no tuvieron conocimiento por parte del equipo de gobierno de la renuncia de Los Amarillos y de la contratación de Comes. "El gobierno local no se molesta demasiado en explicar estos asuntos al resto de partidos, a pesar de que, en este caso, el pasado jueves hubo una junta de portavoces".

"Esperamos que se dé cumplida información de la decisión jurídica que se tome con una empresa que ha perjudicado claramente el servicio que tenía que ofrecer de manera reiterada y que ni siquiera ahora, que se marcha, ha sido capaz de cumplir el acuerdo al que llegó con el gobierno local", afirma el PSOE, que informa de que estará "muy pendientes del ritmo que siga la tramitación del nuevo expediente de concesión para que no ocurra como con otros asuntos que han tardado un año en resolverse, recordemos, como ejemplo, el tren turístico".