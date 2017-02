El PSOE pide que se convoque un pleno sobre el Palacio de Congresos

El grupo municipal socialista pide al de La Línea, Juan Franco, que convoque un pleno extraordinario para hablar sobre el Palacio de Congresos, "como se comprometió" en la última sesión plenaria. El PSOE señala que hasta el momento nadie del equipo de gobierno se ha dirigido hacia ellos para fijar una fecha o aportar documentación.

Por este motivo el portavoz socialista, Miguel Tornay, expresa sus quejas y lamenta la dificultad que tiene para acceder a la documentación sobre este asunto: "El 25 de noviembre solicité permiso para consultar el expediente completo del Palacio de Congresos. Ni siquiera estoy pidiendo ya copia del mismo sino la posibilidad de tener acceso y ver la documentación".

"Hay muchas cuestiones importantes aquí como los procedimientos judiciales que están abiertos y pendientes de resolver, de los que no sé ni el número ni las personas imputadas o procesadas ni los hechos de cada proceso. Después de dos meses está claro que o me ocultan papeles o me están poniendo trabas para obtenerlos", afirma Tornay.