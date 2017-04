100x100 y PP piden suspender el traslado de los ancianos

La Línea 100x100 y el Partido Popular reclamaron ayer a la Diputación Provincial de Cádiz que se suspenda el traslado de los mayores de la residencia de la calle Gómez Ulla al centro que posee Asansull en la ciudad, previsto para el próximo día 17 de abril.

El portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, y el alcalde de La Línea, Juan Franco, analizaron ayer la situación y concluyeron que la Diputación carece del consenso necesario para acometer el traslado, que la entidad defiende como transitorio, por entender que tampoco hay presupuesto ni un plan de acción concreto para promover mejoras en el servicio más allá de la mera salida de los mayores de su actual centro.

A esta reunión entre Franco y Loaiza asistieron el teniente de alcalde y portavoz municipal del PP, Nacho Macías, y la diputada provincial Inmaculada Olivero.

Ambos dirigentes políticos reclaman un plan de acción a la presidenta de la Diputación que cuente con plazos, proyecto y presupuesto, antes de que se tome cualquier decisión sobre los residentes o se les obligue a salir del centro en el que actualmente reciben asistencia.

Además, han remarcado que dicho plan de acción debe consensuarse con los trabajadores, familiares y Ayuntamiento, defendiendo siempre los derechos de los mayores al interés puramente institucional. Y han reclamado el máximo de transparencia en todo este proceso por parte de la Diputación, para que todas las partes implicadas cuenten con información al detalle y a tiempo real.

"Queremos aprovechar para recordar al gobierno provincial del PSOE su compromiso de no ejercer ninguna acción sin el consenso de todas las partes. Un consenso que actualmente no existe y que se complica con la falta de transparencia con la que se está abordando este asunto. En ausencia de consenso, el cierre no debe ejecutarse", apuntó la formación local en un comunicado, animando además a los linenses a acudir mañana viernes a una concentración de rechazo al cierre de la residencia.