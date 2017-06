El PP teme que el nuevo hospital no esté a pleno rendimiento hasta 2019

El Partido Popular teme que el nuevo hospital no funcione a pleno rendimiento hasta, al menos, el año 2019. El parlamentario andaluz del PP Antonio Saldaña estuvo ayer en La Línea para denunciar las carencias del actual centro sanitario, que mantiene los quirófanos cerrados por la presencia de insectos, y para pedir a la Junta soluciones para ambos hospitales. Los populares han registrado ya una pregunta dirigida a la nueva consejera de Salud, Marina Álvarez, sobre la situación sanitaria que atraviesa La Línea.

"Por enésima vez se han incumplido los plazos a los que se había comprometido Susana Díaz desde la Junta de Andalucía. Dijo que antes de que terminada 2016 estaría abierto y aún no está terminado. Quedan por terminar unas obras de acceso, que está ejecutando el Ayuntamiento y la Mancomunidad, pero eso no ha supuesto un problema para que la Junta hubiera licitado ya el equipamiento, se hubiesen confirmado los servicios y se hubiese hecho la oferta de empleo público para iniciar cuanto antes el traslado. Tampoco ha supuesto inconvenientes para que ya hubiera terminado la obra del aparcamiento subterráneo", explicó Saldaña.

El diputado andaluz teme que debido a estos retrasos y a que la apertura se hará de forma escalonada retrasará su funcionamiento a pleno rendimiento hasta 2019. "La Junta ya ha anunciado que va a ser una apertura por fases, en contra de lo que dicen los sindicatos y las asociaciones de usuarios y pacientes. Es importante que se tenga en cuenta su opinión. La Junta aún no ha licitado los equipamientos y no puede decir que no ha abierto el hospital por culpa de otras administraciones. Como mínimo va a tardar seis o siete meses. Creemos que no se va a abrir tampoco en 2017, y mucho nos tenemos que no esté a pleno rendimiento hasta, por lo menos, 2019. Hay varios ejemplos en la provincia de Cádiz de centros de salud que desde la finalización de las obras han tardado dos años en estar operativos", indicó el parlamentario.

Para Saldaña, el problema del retraso de la apertura del nuevo centro se agrava más por la situación del actual hospital. "El problema añadido es que este hospital se está desmantelando poco a poco y y por su situación higiénico-sanitaria, como no invierten en él, se está muriendo. Se han cerrado los quirófanos una vez más por la presencia de insectos, mientras que anteriormente por roedores. Que no haya un quirófano ni siquiera para urgencias en una ciudad de la población de La Línea es cuando menos sorprendente".

"Además solo hay un único urólogo y los sindicatos han denunciado el próximo cierre de Pediatría dejando sólo cuatro habitaciones. Teniendo en cuenta la situación actual y las expectativas, la primera comparecencia que va a presentar el grupo popular a la nueva consejera de Salud es que dé explicaciones sobre los hospitales de La Línea. Es la situación más complicada en la provincia y creo que no se está dando una situación similar en Andalucía en materia sanitaria", sentenció el popular.